苹果 Vision Pro 头显采用独特的「Optic ID」虹膜扫描进行身份验证

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日消息:今天苹果宣布的 Vision Pro 头戴式设备将首次采用独特的生物识别方法，即虹膜扫描。Optic ID 利用头戴式设备中的摄像头扫描眼睛，就像 Face ID 扫描面部一样。

Apple WWDC23 视频截图

实际上，它几乎与 Face ID 完全相同，但它使用每个人独一无二的虹膜布局来验证身份。Optic ID 可以用于解锁头戴式设备，授权购买和解锁密码，就像 Face ID 和 Touch ID 一样。

据苹果介绍，Optic ID 是一个全新的安全认证系统，通过分析在各种非可见 LED 光下的用户虹膜，并将其与存储在安全隔区的用户注册 Optic ID 比对以迅速解锁 Apple Vision Pro。用户的 Optic ID 信息完全加密存储在设备上，不会储存在苹果服务器上，也无法被任何 app 所访问。

用户在使用 Apple Vision Pro 时的浏览内容和眼追踪信息均不会与 Apple、第三方 apps 或网站分享。除此之外，来自相机和其他传感器的信息均直接在设备端处理，所以 app 不需要看见用户的周围环境来提供空间体验。EyeSight 也包含一个视觉指示灯，让周围的人知道用户正在拍摄空间照片或视频。

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