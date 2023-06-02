特斯拉仍被分析师认为是一家汽车公司 尽管涉足人工智能领域

站长之家(ChinaZ.com) 6月2日消息:摩根士丹利分析师 Adam Jonas 向投资者浇了冷水，打破了人们对特斯拉股票能够因人工智能热潮而大幅上涨的期望。他指出，未来 12 个月内，特斯拉股票的走势将主要受电动汽车供需的影响，而不是人工智能。

Jonas 在周四的一份报告中写道，尽管对特斯拉的人工智能技术感到乐观可能很诱人，但股票的走势将主要受电动汽车市场的影响。他自 2020 年 11 月以来一直给特斯拉股票评级为买入。

他写道：「由于巨大的潜在市场规模，特斯拉可以被视为许多事物。但我们认为它是一家汽车公司。」

尽管特斯拉股票在过去几周的科技股上涨中获得了一些提振，因为投资者追逐与生成式人工智能相关的任何事物，但与英伟达、C3.ai 和 Marvell Technology 等公司相比，特斯拉的涨幅要小得多。

他补充说，尽管特斯拉正在开发多种属于人工智能更广泛范畴的技术，如自动驾驶软件和 Optimus 机器人，但自动驾驶和生成式人工智能是两种非常不同的技术。

尽管如此，无论是否涉及人工智能，特斯拉股票今年的涨幅仍然显著，上涨超过了 68%，超过了纳斯达克 100 指数的 32% 涨幅，甚至超过了纽交所 FANG+指数的 64% 涨幅。然而，今年特斯拉股票的上涨是在 2022 年暴跌 65% 的基础上实现的，这是该股票有史以来最糟糕的年度表现。

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