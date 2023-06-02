B站陈睿回应up主停更潮：是误导 UP主挣钱是B站最关注的工作

B站知名数码UP主@老师好我叫何同学（以下简称“何同学”。）时隔两个月再次更新，这支标题为《为了找到流量密码，我们做了个假B站...》的视频不仅吸引了观众的围观，更是获得了众多B站UP主们的“声援”。更重要的还是作品的内容主导后续长尾流量的传播，先有吸引人的内容才能产出吸引人的封面标题，给作品锦上添花。