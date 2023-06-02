B站陈睿回应up主停更潮：是误导 UP主挣钱是B站最关注的工作

站长之家（ChinaZ.com）6月2日 消息:在昨日的财报电话会议上，针对此前有媒体报道的“B站UP主停更潮”一事，B站CEO陈睿回应称，这篇文章带来的基本上就是误导。文章里提到的停更潮，但其实里面只提到了三位UP主，首先，我们有几百万的活跃UP主，第二，他所提到的这三名UP主，其实在他写完稿子之后有两位还在持续更新。
陈睿还表示，事实上，B站UP主的商业化工作，过去的一年里在我们内部是得到了很大加强的，而且从数据上也能够反映出这一点。一季度，有150万UP主通过B站来获取收入，同比增长是50%，而且，UP主通过广告、直播和付费等手段获得的收入比去年也多的多。
陈睿称，创作激励其实是用来给那些还没有能力挣钱的UP主，让他有一点收入，这是平台给他的，你可以认为是平台给他的一个补贴，主要是面对一万粉以下的UP主，而对于一万粉以上的UP主，会帮助他们通过B站找到赚钱的手段。无论是花火系统帮助UP主接商单，包括刚才提到的让更多的视频UP主成为主播，让直播为他们带来收入，在这些工作方面会持续加强，因为我一直认为，只有让好的UP主获得更多收入，他们才有更多精力放在创作上，这是一个良性循环。
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