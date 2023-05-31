华硕计划推出基于英伟达芯片构建的 AI 系统服务 AFS Appliance：企业数据安全可控

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日消息:华硕计划推出一项服务，让企业能够充分利用生成式人工智能的潜力，同时保持对其数据的控制权。

这项名为 AFS Appliance 的服务的新颖之处在于所有硬件将安装在客户自己的设施中，以维护安全性和控制权。这个基于英伟达公司芯片技术构建的 AI 计算平台将由华硕运营和更新数据。

对于像 OpenAI 这样的服务，一个主要的关注点是它们通过在线数据中心运行，可能会泄露敏感信息。三星电子禁止员工使用 OpenAI 的 ChatGPT，因为他们发现员工将敏感代码上传到该平台。

华硕将在 AFS 硬件中预装自己的大语言模型，名为 Formosa，它声称其相当于 ChatGPT 3.5，并以繁体中文进行训练。华硕云与 TWS 总裁 Peter Wu 在采访中表示，公司的目标是将该服务定价为每月约 6000 美元。

最高配置的服务还将增加英伟达 DGX AI 超级计算机平台，每月价格约为 1 万美元。Wu 表示，他计划与一家当地电信公司合作，目标是在当地拥有 30 至 50 个企业客户，并在今年年底之前在国际上扩展。

Wu 表示：「英伟达是我们的合作伙伴，加速企业采用这项技术。」他说：「在 ChatGPT 之前，企业不知道为什么需要这么大的计算能力。」

由于对专有数据访问的敏感性，大多数企业将在自己的设施中部署生成式人工智能，Wu 表示。他说：「他们需要一个智能大脑来在他们自己的控制和管理下运行，因为它将接触到最敏感的数据。」

华硕的云服务负责人最近从新加坡回来，表示银行和医院对此表现出了很大的兴趣。在临床环境中，生成式人工智能将帮助医生更快地记录治疗和患者就诊情况，同时帮助以更易理解的语言向患者传达诊断结果。一家大型律师事务所的潜在客户告诉 Wu，他们的首要任务是定期更新数据，这是公司服务的一部分。

由于对其 AI 训练芯片的需求，英伟达的股票价格飙升，尽管像华硕这样的公司将通过提供综合性的 AI 系统来在市场上获得一定份额。但华硕的 Wu 表示，英伟达的 A100 芯片（AFS Appliance 所运行的芯片）没有供应短缺，并且两家公司之间的现有合作关系有助于确保华硕拥有推出新服务所需的全部算力。

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