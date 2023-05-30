市场监管总局无条件批准微软收购动视暴雪

快科技5月19日消息，魔兽世界等国服关闭马上就4个月了，这对国内玩家来说是个伤害，也不利于暴雪的业绩，但是暴雪一方面是没找到合适的国内公司接盘，另一方面还有一件事牵扯精力，那就是微软收购。微软690亿美元收购动视暴雪的案子已经进入到了尾声，虽然英国监管机构CMA出人意料地否决收购，成了拦路虎，但是英国市场太小，不太可能真的阻挡微软收购成功。欧盟的监管机构前几天批准了这起收购案，这是微软 动视暴雪获得的一个重要胜利。日前又有消息透露了最新的进展，国内的监管机构在第三阶段的审查之后也批准了双方的收购案，而且是?