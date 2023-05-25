美国成年人中只有 14％ 尝试过 ChatGPT：十分之一用于工作

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日消息:根据皮尤研究中心在三月份进行的一项调查，大约六成美国成年人（58％）熟悉 ChatGPT，尽管很少有人亲自尝试过。在那些尝试过 ChatGPT 的人中，大多数报告认为它至少有些用处。

ChatGPT 是一个开放访问的在线聊天机器人，允许用户提问和请求内容。其回答的多样性和类人品质吸引了媒体、科技行业和一些公众的关注。ChatGPT 在 2022 年 11 月底公开发布后两个月内就超过了 1 亿的月活跃用户，创造了最快增长的网络应用程序的世界纪录。由于这些因素，该中心选择针对 ChatGPT 而不是更广泛使用的聊天机器人或大型语言模型（LLMs）进行调查。

总体而言，18％ 的美国成年人对 ChatGPT 有深入了解，而 39％对它有一些了解，而 42％则完全不了解。但是，在了解这个聊天机器人方面存在相当大的差异。

例如，大约四分之三的持有研究生学位的成年人听说过 ChatGPT，其中有 32％深入了解，47％略有了解。拥有学士学位的成年人（71％）也有相似的了解程度。那些接受过一些大学教育的人相对较少，其中只有 59％的人听说过。相比之下，41％的高中教育或以下的人熟悉 ChatGPT。在家庭收入方面，富裕家庭的人更有可能了解该 AI 项目。

此外，亚洲成年人尤其可能听说过 ChatGPT：78％的亚洲成年人表示他们至少有一些了解，而约六成白人成年人和约一半的西班牙裔或黑人成年人表示了解该计划。亚洲成年人也比其他种族的成年人更可能说他们详细了解这个项目。

男性比女性更有可能听说过 ChatGPT，30 岁以下的成年人相对于 30 岁以上的成年人也是如此。

美国成年人中只有 14％ 尝试过 ChatGPT

如何使用 ChatGPT 一直存在争议。有些人认为它是教育和工作的有用工具，而其他人则认为它仅应用于娱乐。

然而，很少有美国成年人亲自使用 ChatGPT。只有 14％的美国成年人表示，他们使用 ChatGPT 仅用于娱乐、学习新内容或者进行工作。这种使用率的不足与 2011 年的一项皮尤研究中心调查结果相符，该调查发现美国人对人工智能在日常生活中的增加表示担忧，而不是兴奋。

在那些听说过 ChatGPT 的人中，有 19％ 说他们用它来娱乐，14％ 用于学习新知识。听说过 ChatGPT 并正在工作的成年人中，约有十分之一的人在工作中使用它。

听说过 ChatGPT 的白人成年人相对于亚洲人、西班牙裔或黑人成年人来说，在娱乐、教育和工作方面使用 ChatGPT 的可能性更低。

ChatGPT 的使用也与年龄密切相关。例如，听说过 ChatGPT 的 30 岁以下的成年人比 65 岁及以上的用户更有可能在娱乐方面使用该聊天机器人（31％对 4％）。

大约四分之一的尝试过 ChatGPT 的美国成年人认为它「有些用处」

尽管 ChatGPT 可以用于许多任务和用途，但由于有时无法产生准确的答案，编造信息，使用真实组织的名称（皮尤研究中心）来尝试使其回答更加正式，并错误指控没有犯罪的真实人员，因此它一直备受争议。ChatGPT 可以产生流畅的散文，并引用虚构的来源，即使对于它信任的人来说，这些来源也看起来似乎是真实的。

美国人对 ChatGPT 的实用性的看法有些复杂。问及使用 ChatGPT 的人对该聊天机器人的体验，约三分之一的人表示它非常有用（15％）或非常有用（20％），而 39％的人表示它有些有用。尝试过 ChatGPT 的人中约四分之一表示它不是非常有用（21％）或根本没有用处（6％）。

年轻的成年人倾向于认为 ChatGPT 比老年人更有用。尝试过的年龄在 50 岁以下的成年人中，约有四成（38％）表示它非常或非常有用，而只有约四分之一的 50 岁及以上用户（24％）表示同样情况。

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