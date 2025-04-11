现在，ChatGPT会记下你说的每一句话！随时可以“翻旧账”

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日 消息:当地时间 10 日，ChatGPT 的开发公司 OpenAI 宣布，将为 ChatGPT 引入新的“长期记忆”功能。OpenAI 解释称，这是一种让人工智能记住与用户之前对话内容的功能，基于此，ChatGPT 能够向用户提供更加自然、且更具个性化的回答。

OpenAI 方面表示：“新功能是基于现有的已知内容，因此用户与 ChatGPT 之间能够实现更加流畅且个性化的对话。”

在此之前，ChatGPT 也有“记忆”功能，但需要用户直接输入指令，它才能记住。不过，新功能扩展了原有功能，ChatGPT 能够自行记住对话的上下文情境，所以用户无需反复提出相同的问题。

OpenAI 的 CEO 山姆・阿尔特曼在社交平台 X 上写道：“一年里总有那么几天我会特别兴奋，在凌晨从睡梦中醒来，今天就是这样的一天。” 他解释道：“我们大幅提升了 ChatGPT 的记忆能力，现在它可以参考过去的所有对话内容。”

他接着表示：“就我个人而言，我认为这个功能非常出色，它展现了我们一直所期待的发展方向。随着时间的推移，它会越来越了解大家，从而成为一个非常实用、且相当个性化的 AI 系统。”

与此同时，该公司也尽可能地避免了可能因收集用户信息而引发的争议。

OpenAI 解释称，如果用户不喜欢的话，可以自行关闭这一功能 —— 他们能够在 ChatGPT 的设置中关闭记忆功能，也可以直接管理特定已存储的记忆内容。

此外，用户还可以询问 ChatGPT “它记住了什么”，并且可以切换到对话内容不会被保存的临时对话模式。

新功能将首先向 ChatGPT 的 Pro 和 Plus 等付费用户提供。

OpenAI 表示：“目前我们正专注于先向付费用户推出这一功能。” 但并未透露向免费用户推出的具体时间安排。他们还补充称，英国和欧盟等部分地区，由于要进行合规审查，新功能的使用目前受到限制，未来会择期提供。

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