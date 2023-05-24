谷歌计划将广告与 AI 聊天机器人对话体验相结合

站长之家(ChinaZ.com) 5月24日消息: AI 聊天机器人刚刚进入普通用户的视野，但科技巨头们正急于将其商业化。例如，微软的 Bing Chat 推出不久后，就开始在对话中植入广告。如今，谷歌也表示将采取类似的做法，在其通过最近宣布的 Search Generative Experience（SGE）提供的对话式 AI 体验中运行搜索和购物广告。

在谷歌本月早些时候的 I/O 开发者活动上，谷歌展示了这一新体验上方和下方的广告运行方式。例如，如果你在谷歌上使用生成 AI 功能搜索一辆新自行车，你可能会得到关于购买时需要考虑的因素以及符合你兴趣的产品匹配信息。然后你可以提出后续问题或被引导到其他建议的下一步。在这种体验中，搜索广告将继续出现在页面的专门广告位上。

根据谷歌在今天为广告商举办的 Marketing Live 活动上宣布的变化，该公司表示，它也将很快开始试验「直接集成」在 AI 支持的快照和对话模式中的广告。这些广告将在未来几个月内上线，将出现在相关的搜索结果旁边。

谷歌以有人搜索「在毛伊岛上的户外活动」为例，用户进一步细化搜索，询问「儿童活动」和「冲浪」。这样做后，用户可能会看到一个完全定制的旅行品牌广告，宣传该地区为儿童提供的冲浪课程。谷歌指出，这些伴随 AI 聊天机器人回复的广告仍将清晰标记为「赞助」结果，使用黑色粗体文本。

尽管如此标签，但有些广告可能会被误认为是 AI 聊天机器人的回复。例如，在查询徒步背包时，谷歌的 AI 已经提供了具体的产品推荐，而「赞助」结果可能会出现在同一列表中。

谷歌表示还将尝试新的广告格式，这些格式将是 SGE 原生的，并使用生成 AI 创建高质量、定制的广告。

「这是一个非常美好的时刻，」Search Ads 和 Google 体验广告副总裁兼总经理 Vidhya Srinivasan 在活动中表示。「因为在这一点上，我们更深入地了解用户真正想要什么。然后我们有机会以高度相关的方式令他们感到愉悦，」她补充道。

谷歌还宣布了其他涉及人工智能的营销举措，包括利用生成 AI 根据用户的查询调整搜索广告。这意味着谷歌将使用网站落地页的内容来创建更符合用户搜索查询的新标题。

此外，谷歌表示将在 Performance Max 中引入生成 AI，Performance Max 是谷歌的目标导向广告系列，广告商可以在单个广告系列中利用谷歌的所有广告库存，以覆盖 YouTube、展示广告、搜索、Discover、Gmail 和地图上的客户。广告商向谷歌提供其网站后，谷歌的 AI 将学习该品牌，并为广告活动提供文本和其他相关资源，甚至提供图片建议。

这一功能也将在 Google Ads 的新对话体验中提供，广告商将向谷歌的 AI 提供一个落地页，谷歌的 AI 将总结该页面，为广告系列生成相关的关键字、标题、描述、图片和其他资源。

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