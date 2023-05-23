微信视频号推出“直播授权”功能 青少年可申请观看直播

站长之家（ChinaZ.com）5月23日 消息:今日，微信视频号宣布推出“直播授权”功能。
健康、正向、有营养，好看的直播内容，孩子想看时，只需要在手机上点击“向监护人申请”，监护人就会收到临时访问视频号直播的申请，点击“同意”，孩子就可以观看这场直播了。
据悉，“直播授权”功能仅限单个授权，每场直播都要发送申请。有了“直播授权”功能，在“青少年模式”下小朋友也能通过微信直接访问视频号直播。
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微信官方宣布，「视频号直播推游戏」功能目前已经上线。游戏厂商在视频号上架游戏推荐任务，视频号主播可在任务广场领取任务;直播游戏时，主播进入副设备直播间/视频号助手web端，点击「一起玩」即可推送已经领取的游戏任务，引导粉丝预约、下载、启动游戏，实现私域流量变现。意向厂商可扫描下方二维码填写信息提交，平台审核通过后将获得权限。
为帮助商家提升视频号直播转化，微信广告进一步丰富视频号原生广告能力，支持短视频推广视频号直播间。广告主可投放短视频素材，视频上显示直播入口，用户点击即可进入直播间。广告主也可选择微信朋友圈和公众平台广告为直播间引流，基于不同广告位特点进行单独或组合投放，辐射更多人群，提高流量获取效率。
腾讯广告官方宣布，为了帮助广告主轻松实现单条广告投放到腾讯全生态，降低广告投放的人力投入、操作复杂度和管理难度，解决起量成本高等问题，腾讯广告全流量通投不断进化，将“微信视频号”纳入通投范畴。单条广告可以同时投放到微信视频号+微信朋友圈+微信公众号与小程序+腾讯平台与内容媒体+优量汇等广告版位，覆盖更多潜在用户，获取更好的投放表现。在视频号竞价广告创意呈现上，广告主可选择“竖版视频9:16”或“横版视频16:9”进行投放。
2023年5月10日，《视频号合规治理白皮书》发布，从平台规则体系、内容生态体系、未成年人保障体系、个人信息保护体系、机构用户管控体系、知识产权保护体系等六大维度，系统性地分享了视频号在合规及生态治理方面的举措及成效。视频号表示，在平台规则体系方面，为应对业务场景复杂化、违规形式多样化的治理挑战，视频号从规则建设精细化、认证体系多维化、管理处置场景化、违规清理常态化、治理手段多元化等方面提升了治理能力，管控整治与教育引导相辅相成。视频号还表示，作为内容记录与创作平台，始终尊重并维护每位权利人的知识成果，通过“首发内容保护机制”、“原创声明机制”、线上+线下协同合作、电子侵权投诉系统、关联帐号打击等措施，优化用户体验，提升处理能效。
你看过微信视频号么？快科技5月17日消息，今天下午，腾讯控股发布了2023年第一季度的财报信息。根据财报展示的内容，在第一季度，微信视频号的创作者生态日益活跃，日活跃创作者数量，及日平均视频上传数量，达到了去年同期的两倍多。同时，在第一季度，拥有超过10000名以上粉丝的创作者数量，达到了去年同期的三倍以上。这充分证明了，在腾讯目前的大力推广下，微信视频号生态的迅速成长。根据腾讯此前2022年全年业务财报显示的信息，在整个2022财年，微信视频号的使用市场已经超过了朋友圈。而在今年的微信公开课PRO上，微信官方更是宣?
微信视频号动作频频，继视频号推游戏功能上线、发布品牌激励计划等等，现在视频号小范围内测本地生活业务。视频号日前已上线本地生活组件，包括汉堡王中国在内的头部商家品牌，已在视频号直播间成功上线团购兑换券。此前的3月份，视频号相关负责人在微信公开课闭门分享会上透露，5月份将正式上线本地生活组件，商家在视频号售卖兑换券，可用于到店核销/自提或同城上门配送的业务场景。
即日起，微信用户可以在数字人民币APP内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构——如微众银行——的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。支持数字人民币支付的小程序商户已覆盖出行、餐饮、零售、便民服务等众多场景。下一步更多小程序商家也将陆续支持使用数字人民币。
近日，视频号灰度上线了「直播推游戏」功能，帮助游戏厂商推广和获取新用户的同时，也帮视频号主播新增了一条变现渠道，有主播已经通过在直播间推游戏赚了几万元。还有小游戏头部团队高管告诉见实，新功能非常便利于他们获取新用户。相比另一平台，特点非常明显。在腾讯近日发布的第一季度财报中，视频号俨然成为腾讯收入贡献的新增量。同时，视频号在帮助主�
目前，视频号小店的商品卡片可以插入微信公众号了。只要公众号绑定一个视频号，并且视频号已经开通了商品橱窗权限、完成了选品，就可以在公众号文章中添加商品卡片。2.怎么替换?单击卡片后点击右上角“替换商品”，选中新商品后点击“替换”。
「视频号直播推游戏」功能目前已经上线，一边玩游戏还能一边拿收益。游戏厂商在视频号上架游戏推荐任务，视频号主播可在任务广场领取任务;直播游戏时，主播进入副设备直播间/视频号助手web端，点击「一起玩」即可推送已经领取的游戏任务，引导粉丝预约、下载、启动游戏，实现私域流量变现。小游戏:厂商需开通权限后，进入「小游戏直播间」-「推游戏」后台，可提交素材，上架任务。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。