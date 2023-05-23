微信视频号推出“直播授权”功能 青少年可申请观看直播

你看过微信视频号么？快科技5月17日消息，今天下午，腾讯控股发布了2023年第一季度的财报信息。根据财报展示的内容，在第一季度，微信视频号的创作者生态日益活跃，日活跃创作者数量，及日平均视频上传数量，达到了去年同期的两倍多。同时，在第一季度，拥有超过10000名以上粉丝的创作者数量，达到了去年同期的三倍以上。这充分证明了，在腾讯目前的大力推广下，微信视频号生态的迅速成长。根据腾讯此前2022年全年业务财报显示的信息，在整个2022财年，微信视频号的使用市场已经超过了朋友圈。而在今年的微信公开课PRO上，微信官方更是宣?