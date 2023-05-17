阿里云：通义千问已有2000多个伙伴在测试

站长之家（ChinaZ.com）5月17日 消息:阿里云智能中国区总裁黄海清在2023年阿里云常州峰会上表示，通义千问目前已有超过2000个合作伙伴在进行测试。他认为，未来大模型将为千行百业提供专属的解决方案，迎来一个趋势。

此外，黄海清还提到了以人工智能为核心的智能计算能力的发展。

他指出，在未来五年内，该发展领域的复合增长率将达到52.3%，预计到2026年，智能计算能力总规模将达到1271.4EFLOPS。

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