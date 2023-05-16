ChatGPT联动脑机接口 成功用脑电波发邮件

站长之家（ChinaZ.com）5月16日 消息:最近，Araya团队在脑机接口实验中成功地使用了ChatGPT，并利用EEG数据训练AI模型来操纵Gmail。

该目标是为了开发BMI技术，以帮助残障人士参与社交互动和沟通，并且该技术还可以应用于提高客户服务场景的响应速度。这一成果让一些网友惊叹科幻成真了，但也有一些网友表示并不惊奇，因为非侵入式的脑机接口在好几年前就已经存在了，即使没有使用AI。

不过，也有网友指出，实验可能使用了预设的提示进行邮件回复，这一点很重要。此外，有人在评论中分享了一篇神经科学家利用生成式AI直接从大脑解码语言序列的文章。

论文地址:https://www.nature.com/articles/s41593-023-01304-9.epdf

在Nature上刊登的这篇文章中，研究者使用被动BCI（脑机接口）和GPT模型，使用fMRI对患者的思想进行了「解码」，AI理解大脑在看什么和想什么的准确率高达82%。

这项技术可以帮助像霍金一样患有精神疾病、认知障碍或运动神经元疾病的人，并且可以使客户的回复速度提高100倍。尽管如此，这项技术仍可能引发隐私问题，并在某些危险场景中被滥用。 国内网友表示这是救世主的降临，但也有一些公众人物表示，如果这个过程不是通过预先设置好回复邮件的prompt，然后由脑电波触发ChatGPT执行prompt来实现的，那这项研究就非常有意义了。

（举报）