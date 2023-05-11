OpenAI 首席执行官 Sam Altman 将于下周在国会就 AI 监管问题作证

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:OpenAI 的 CEO Sam Altman 下周将首次在美国国会作证，因为立法者急切地寻求解决如何监管快速发展的人工智能工具的问题。

据参议院隐私、技术和法律小组主席 Richard Blumenthal 和 Josh Hawley 的新闻稿，Altman 将于周二上午 10 点 EST 在参议院司法小组委员会作证。此次听证会题为「AI 监管：人工智能规则监管」，还将邀请 IBM 副总裁兼首席隐私和信任官 Christina Montgomery 以及纽约大学教授 Emeritus Gary Marcus。

此外，听证会将在周一投票后的晚餐时间与来自两党的立法者见面，Altman 也会出席。据 NBC 新闻报道，共有 50 多名立法者已经回复了邀请函。上周，Altman 与其他科技公司的首席执行官一起在白宫与副总统 Kamala Harris 会面，讨论有关人工智能的风险。

「人工智能迫切需要规则和保障措施，以解决其巨大的承诺和隐患，」Richard Blumenthal 说，「这次听证会开始了我们小组委员会在监督和阐明人工智能的先进算法和强大技术方面的工作。」

他补充说：「我期待着与我的同事们一起工作，因为我们探索合理的标准和原则，以帮助我们在这个未知的领域航行。」

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