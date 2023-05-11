微软与核聚变公司 Helion 签署电力购买协议 OpenAI CEO 曾为后者提供 3.75 亿美元资金

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:美国私营核聚变企业 Helion Energy 将在约五年后将微软提供电力，这被认为是核聚变发电领域的首个商业协议。目前，超过 30 家公司和政府实验室正在采取措施实现核聚变能源的发电，这将有望助力全球减少与气候变化相关的排放。与当今的核裂变反应堆不同，核聚变反应堆可以在不产生长期放射性废料的情况下产生电力。

核聚变是指两个轻原子，如氢，被加热至极高的温度时融合成为一个更重的原子，释放出大量的能量。迄今为止，地球上的聚变反应持续时间很短，吸收了比释放的能量更多，但公司已经筹集了约 50 亿美元的私人资金，以实现净能量增益。

据 Helion 称，该公司的聚变发电厂预计将在 2028 年上线，并在一年的启动期后，目标发电功率达到 50 兆瓦或更高。一兆瓦的发电量可以在一个普通的日子里为约 1000 个美国家庭提供供电。

此次合作的财务和时间细节以及将获得核聚变发电的微软设施并未被公开披露。该公司的创始人兼首席执行官 David Kirtley 表示，「50 兆瓦是实现商业规模聚变的第一步，收入将直接用于我们研发更多的发电厂，尽可能快地将聚变能源接入美国和国际电网。」

OpenAI 公司的首席执行官 Sam Altman 在 2021 年为 Helion 提供了 3.75 亿美元的资金，迄今为止，该公司已经筹集了超过 5.7 亿美元的私人资本。

微软公司的副董事长兼总裁 Brad Smith 在新闻发布会上表示，Helion 的工作「支持我们自己的长期清洁能源目标，将推进市场建立一种新的、更高效的方法，更快地将更多清洁能源接入电网。」

然而，Helion 仍需从核监管委员会获得设计和建设批准以及当地许可。核聚变行业对核监管委员会上个月将核聚变监管与核裂变监管分开的决定表示高兴，支持者称该决定可能缩短批准许可的时间。

核聚变行业协会的首席执行官 Andrew Holland 表示，聚变并不容易，该发电合同可能有关于电力交付时间的条款。但他表示，该协议表明信任正在建立。「商业界开始了解聚变即将到来，而且可能比许多人预计的要快，这是对 Helion 和其他正在建造其概念证明机器的公司的信心投票。」

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