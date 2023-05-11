谷歌 Android 14 加入生成式 AI 编写短信和设计壁纸功能

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:Android 14 将于今年晚些时候推出，为谷歌的移动操作系统带来新的定制功能。在周三举行的 I/O 开发者大会上，Android 工程副总裁 David Burke 展示了一些新的自定义壁纸功能。

图片来自 Google

这些工具基于 2021 年谷歌引入的「Material You」设计系统，允许用户通过选择自己喜欢的一些 emoji 表情符号来创建自定义壁纸。其中一个新工具允许你在一个壁纸上添加多达 14 个表情符号。然后，你可以选择一个图案和一种颜色来将所有元素组合在一起。一旦将壁纸添加到你的主屏幕上，当你点击表情符号时，它们会做出反应。

如果想要更有感情色彩的东西，还有一个单独的选项可以创建「电影式」壁纸。该功能使用设备内神经网络来使你喜欢的照片动起来。一旦照片出现在你的主屏幕上，倾斜你的设备会使照片动起来，赋予图像更多的深度和生命力。

Burke 表示，这两种类型的壁纸将于下个月在 Pixel 设备上推出。秋季到来时，谷歌还将在 Android 的自定义菜单中引入内置的 AI 图像生成器。你可以使用该工具创建线上找不到的壁纸。它带有预设的提示信息，你可以调整这些提示信息，使引导 AI 的过程变得更加容易。

一旦将 AI 壁纸添加到你的主屏幕上，Android 的 Material You 系统将自动颜色匹配所有用户界面元素，包括任何应用程序图标，以避免它们之间产生冲突。

Android 14 还将通过添加新的时钟和快捷方式来增强这些工具，你可以将它们添加到你的锁屏上。此外，如果你不喜欢色彩，谷歌还计划为喜欢低调外观的用户添加新的单色主题。

在 I/O 大会上，Burke 还预览了 Magic Compose，这是一个消息功能，将使用谷歌的生成式 AI 技术为你编写短信。该工具带有多种样式设置，可以为你的消息赋予不同的风格。谷歌计划在今年夏天测试 Magic Compose 功能。

另外，谷歌在 I/O 大会主题演讲后表示，Android 14 将添加对超高动态范围（Ultra HDR）的支持，从而使照片的颜色更加真实、阴影更加清晰。周三谷歌预览的这些功能是该公司已经预览的所有 Android 14 公共和开发者预览版中的调整之外。

其中最重要的是谷歌为使操作系统更易于访问所做的更改。在 Android 14 中，用户可以将字体缩放至原始大小的 200%。相比之下，在运行 Android 13 的 Pixel 设备上，你可以通过增加字体大小的最大程度只有 130%。此外，这个更新还添加了更智能的缩放支持，这意味着 Android 14 可以独立地调整文本元素，以避免标题等元素占据整个屏幕。

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