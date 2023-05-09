京东App 12.0版本上线 首页可展示百亿补贴金额

站长之家（ChinaZ.com）5月9日 消息:京东618前夕，京东APP12.0版本正式上线，优化首页布局结构，简化设计元素。

京东APP首页的百亿补贴、便宜包邮、京东秒杀等核心频道向所有商家开放，让商家实现自主提报、公平竞价。

据36氪报道，京东百亿补贴在App首页的入口也将得到进一步强化，并可展示补贴金额;首页商品卡片信息也进行了精简，并通过统一标签优先展示最低价商品。

此外，京东App12.0还将通过天天低价、N天最低价、价保天数等标签的露出，让用户直接买到最低价商品。

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