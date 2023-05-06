微软发言人否认 AMD 参与 Athena 雅典娜人工智能芯片的开发

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:据彭博报道，微软正在与芯片制造商 AMD 合作将其 Athena AI 芯片组推向市场。报道引用了多个消息来源。

据该报道称，微软提供了资金支持，以帮助资助 AMD 扩大人工智能芯片组业务，并与 AMD 合作为这家软件巨头的数据中心创建一款内部 AI 芯片组。

这款内部芯片组代号为「Athena 雅典娜」，最初是在上个月由 The Information 披露的。现在微软发言人 Frank Shaw 告诉 The Verge，AMD 并未参与 Athena 的开发。

Athena 被设计为 AI 芯片组市场的经济实惠替代品，取代了目前在这个市场上占主导地位的英伟达的 AI 芯片组。由于微软 ChatGPT 驱动的 Bing 聊天机器人工作负载使用第三方芯片非常昂贵，因此这款芯片组显得更加紧迫。随着微软计划今年大规模扩大其人工智能的使用，它需要更便宜的替代品。

此外，微软正在秘密进行硬件方面的努力，这正好是在科技巨头裁员期间。但是，微软的新业务 Microsoft Silicon，由前英特尔执行官 Rani Borkar 领导，正在发展壮大，现在已经拥有近 1000 名员工，其中数百人正在研究 Athena。据彭博称，这项工程迄今为止微软已经投入了约 20 亿美元的资金。（这还不包括它在 ChatGPT 制造商 OpenAI 上投资的 110 亿美元。）

彭博还表示，微软打算继续与英伟达合作，并将继续根据需要购买英伟达的芯片组。

AMD 总裁兼首席执行官苏姿丰在本周早些时候举行的该公司最新财务报告的电话会议上暗示了此项工作。「我们对人工智能的机会非常兴奋，这是我们的首要战略重点。我们处于人工智能计算时代的初期阶段，采用速度比任何其他技术都快的增长。」她说道。

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