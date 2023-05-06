「欧洲版 OpenAI」初创公司 Mistral 正在洽谈融资以参与人工智能竞争

站长之家(ChinaZ.com) 5月6日消息:据消息人士透露，被视为欧洲版 OpenAI 的初创企业 Mistral 正在讨论募集一轮实质性的融资。

这家法国创业公司是 Facebook AI 部门的研究科学家 Guillaume Lample 和 Google DeepMind 的前研究科学家 Arthur Mensch 的创意结晶。目前还不清楚其他人是否参与该创业公司。

据三位知情人士透露，投资者 Lightspeed 正在与 Lample 和 Mensch 探讨领导一轮 8000 万美元的交易。该交易可能将 Mistral 的估值定在 2 亿美元。Mistral 准备通过股权融资筹集 4000 万美元，另外通过一种可转换债券融资筹集 4000 万美元，这种债券将转换为下一轮公司减价后的股本。两名巴黎投资人士表示，像电信亿万富翁 Xavier Niel 这样的法国天使投资者可能会提供资金。据 Insider 透露，巴黎科技基金 Eurazeo 也可能会参与其中。

由于交易尚未结束，因此细节和数字可能会随时发生变化，并且任何数据都未经最终确认。

目前关于这家总部位于巴黎的公司的公共信息很少。联合创始人 Lample 在自然语言处理和机器学习领域写了很多论文，其中许多在 Google Scholar 上引用甚广。此外，他还与 27 篇关于语言模型的论文共同发表在开源科学研究站点 ArXiv 上。

Mensch 将他的 Linkedin 职位添加为 Mistral AI 的 CEO 和联合创始人，他也发表了 21 篇有关语言模型的 ArXiv 论文。

ChatGPT 的广泛受欢迎和被人们所关注的程度不断引发了私募市场对能够复制 OpenAI 成功的创业公司的兴趣。总部位于伦敦的生成型 AI 初创企业 Synthesia 正在讨论一轮大规模融资，而 ElevenLabs 则在上个月以 1 亿美元的估值筹集了资金。据 Insider 报道，投资者正在向总部位于纽约的 Runway 将带来新一轮融资。

自 OpenAI 推出以来，其大型语言模型——可以从处理大量数据中学习并对基本提示做出反应的系统，对社会产生了重大影响。其最新模型 GPT-4 可以通过大多数专业考试，已经写过儿童书，引发了人们对 AI 取代人类工作的担忧。今年早些时候，Google 的内部文件表明，如果该公司面试该机器人，该机器人将符合入门级编码人员的聘请要求。

OpenAI 是由一组企业家共同创立的，其中包括 Sam Altman 和马斯克。TechCrunch 对其估值约为 300 亿美元。

它还扩大了 AI 主导地位的竞争，谷歌推出了自己的 AI 助手 Bard，以与 OpenAI 竞争。

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