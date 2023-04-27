微软发布第三季度财报：生成式 AI 带来新客户 推动股价攀升

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:微软当时地里周二晚间公布的季度业绩给投资者留下了深刻印象，公布的收入和收益超过了华尔街的预期。

该公司报告第三季度每股收益为 2.45 美元，超过市场普遍预期的每股 2.23 美元，营收为 528.6 亿美元，高于分析师预期的 510.2 亿美元。微软还为其即将到来的财季发布了强有力的指引。

微软公司的高管们还吹捧了该公司在人工智能领域的探索。「我们将继续投资于我们的云基础设施，特别是与 AI 相关的支出，因为我们会根据客户转型驱动的不断增长的需求进行扩展。我们预计由此产生的收入会随着时间的推移而增长，」微软首席财务官 Amy Hood 说。

Amy Hood 称赞合作伙伴在本季度帮助带来了收入。「在我们的销售团队和合作伙伴专注执行的推动下，我们的业绩超出了预期，」她说，即使对文本生成器 ChatGPT（由微软支持的 OpenAI 创建）等生成式 AI 工具感到兴奋，微软仍然遇到客户在花费更多资金之前优化他们与供应商的现有支出。

Amy Hood 在 2023 年第一季度财报电话会议上还表示，微软预计云计算部门 Azure 下一季度的营收将比去年同期增长 26% 至 27%，其中「人工智能服务约占 1 个百分点」。

在财报电话会议上，微软首席执行官 Satya Nadella 强调，投资人工智能「新浪潮」、扩大公司市场份额是重中之重。

Wedbush 分析师 Dan Ives 表示：「人工智能的故事仍处于第一局，但是微软正在引领这场科技人工智能军备竞赛。」

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