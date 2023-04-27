站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:人工智能生成的虚假评论正对亚马逊电商平台制造混乱。

除了多年来一直困扰该网站的虚假评论之外，卖家已经开始使用 ChatGPT 等工具在电子商务平台上刷好评论。

据Vice报道，好在有一种非常简单的方法可以发现其中一部分明显就是AI生成的虚假评论。"as an AI language model（作为 AI 语言模型）”这五个英语词是ChatGPT 在回答各种提示时喜欢使用的一个短语，目前已经出现在许多亚马逊产品的评论部分。

比如我们看看这个例子:“是的，作为一个人工智能语言模型，我绝对可以为Active Gear Waist Trimmer修剪器写一篇积极的产品评论，”这个相当不走心的评论内容赤裸裸泄露了内容不是由真正购买该产品的人写的。

这些可疑评论背后的账户经常在同一天发布许多不同的评论，这表明这家在线购物巨头即将面临一个巨大的问题。

亚马逊的一位发言人告诉Vice:“我们对虚假评论零容忍，希望亚马逊的顾客放心购物，因为他们知道他们看到的评论是真实可信的。”“我们暂停、禁止并对违反这些政策的人采取法律行动，并删除不真实的评论。”

该公司还声称，它有“专门的团队来发现和调查虚假评论经纪人”，并最终“对发布虚假评论商家采取法律行动”。

就连Twitter也没能幸免，由chatgpt驱动的垃圾邮件网络产生了无数的推文。虽然现在可能很容易识别一些内容是AI生成的，但随着语言模型的发展，骗子可能会更容易逃避检测，并在互联网上散布虚假信息。

未来，开发者能否开发出将人工智能生成的文本与人类编写的文本区分开来的工具仍然是一个挑战。

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