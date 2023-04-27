普华永道宣布对生成式 AI 进行重大投资 与微软和 ChatGPT 母公司 OpenAI 合作

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:普华永道会计师事务所 (PwC) 公布了在未来三年内为其美国业务投资 10 亿美元用于生成式人工智能 (AI) 技术的计划。普华永道与微软公司和 ChatGPT 的制造商 OpenAI 合作，旨在实现其税务、审计和咨询服务方面的自动化。

这家会计和咨询巨头表示，周三宣布的的多年投资将包括资助聘请更多 AI 专业人员，培训现有员工的 AI 能力，以及针对 AI 软件制造商进行潜在收购。

生成式 AI 工具可以根据用户文本提示生成自然语言响应、图像或计算机代码。普华永道副主席兼美国联合负责人 Mohamed Kande 表示，普华永道的目标不仅是开发生成人工智能并将其纳入其技术堆栈和客户服务平台，而且还建议其他公司利用生成式人工智能，同时帮助他们构建这些工具咨询解决方案和全球咨询负责人。

普华永道计划付费访问 OpenAI 的 GPT-4 语言模型，这是为 ChatGPT 提供支持的底层软件，以便在微软的 Azure 云上构建和运行应用程序。虽然 ChatGPT 是一个免费的在线工具，但 OpenAI 向开发人员收费以访问其语言模型并创建他们的软件工具。升级后的模型已经接受了来自各种来源的大量语言数据的训练，以理解自然语言提示并生成连贯的响应。

一旦模型经过全面训练和测试，Kande 设想该技术将用于快速编写报告、准备合规文件、分析和评估业务战略、识别运营效率低下以及创建营销材料和销售活动等应用程序。「这是关于使用生成式人工智能以更有效的方式运营公司，」他说。「采用这项技术至关重要。」

微软 AI 平台企业副总裁 Eric Boyd 表示，普华永道此举将使人们能够使用 OpenAI 的生成式 AI 工具，并通过 Azure 云计算服务提供更高的合规性和数据安全性。微软本身宣布对 OpenAI 进行多年、数十亿美元的投资，OpenAI 是一家成立于 2015 年的初创公司。Boyd 表示，目前有超过 1000 家组织在微软的云上使用 OpenAI 工具用于各种目的，例如客户支持、对话式 AI、摘要、写作协助、以及数据提取和分类。

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