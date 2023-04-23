You.com ceo称：ChatGPT驱动搜索引擎挑战谷歌霸主地位

站长之家（ChinaZ.com）4月23日 消息:Bing 和 You.com 等搜索引擎中的新 AI 功能正在迅速重塑消费者的期望，提供更加个性化和高效的搜索体验。随着用户寻求更高效的搜索选项，搜索格局将发生重大转变。

根据 AI 伦理学家和 You.com 首席执行官 Richard Socher 的说法，搜索领域受到了几波谷歌替代品和“黑客攻击”的影响。例如，数百万用户将“site:reddit”添加到他们的搜索查询中，以从 Reddit 中找到真实的意见和体验，而不是看谷歌优化的商业内容。而且，TikTok 在 Z 世代用户中作为搜索替代品的兴起以及生成式 AI 聊天机器人的出现也挑战了传统的搜索方法，这些也会显示并非来自 Google 旗下 YouTube 的社交视频内容。正如 Socher 解释的那样，Bing、You 和其他搜索初创公司整合了这些功能，为用户提供了更加个性化的搜索体验。

Socher 说，在搜索中结合人工智能和聊天不仅仅是一个新奇事物，它帮助用户更有效地完成任务，避免被低质量的内容或广告淹没。

但生成式人工智能和用户控制真的能挑战谷歌在搜索市场的霸主地位吗?Socher 认为，关键在于创新、用户控制和战略合作伙伴关系。他承认，谷歌已经围绕其业务建立了重要的护城河，从拥有操作系统、Android 和 Chrome 操作系统以及浏览器 Chrome，到与苹果保持150亿美元的合作伙伴关系，以保持其设备上的默认搜索引擎地位。

Socher 表示，由于其现有的商业模式和根深蒂固的市场主导地位，谷歌需要帮助来适应新的范式，例如生成式人工智能。谷歌从其广告驱动的搜索引擎中获得的巨额利润使该公司难以采用可能损害其收入的创新技术。

这为 You.com 这样的竞争对手创造了机会，可以利用最新的 AI 进步并为用户提供更先进和个性化的搜索体验，从而挑战谷歌的现有地位。他设想未来人工智能将通过集成搜索、聊天和生成人工智能来显着改进搜索引擎。这种方法可以创建更具交互性和帮助性的用户体验，超越搜索引擎的传统链接列表。

Socher 还强调了人工智能在推动搜索引擎市场创新方面的重要性。他指出，You.com 通常是第一个引入新颖的 AI 功能的公司，其他搜索引擎随后也采用了这些功能。这种持续的创新周期吸引了想要走在 AI 技术前沿的用户，并激发了对 You.com 等平台的兴趣。

对生成式 AI 的讨论不可避免地会引发对 AGI 或通用人工智能的潜在发展的质疑。Socher认为围绕 AGI 的恐惧往往被夸大了，像生成式 AI 这样的大型语言模型需要具备自主思考的愿望或能力。

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