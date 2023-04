Snap 宣布将「My AI」聊天机器人免费提供给 Snapchat 全部 7.5 亿月活跃用户使用

站长之家(ChinaZ.com) 4月20日消息:Snap 公司宣布将其「My AI」聊天机器人免费提供给 Snapchat 的全部 7.5 亿月活跃用户使用。这一变化发生在不到两个月前,该基于 OpenAI 技术的机器人首先向该应用的 300 多万付费订阅用户提供服务。

图片来自Snap

同时,「My AI」也正在成为 Snapchat 的一个更为重要的组成部分。用户现在可以通过 @ 符号在群聊中提到机器人,并使用自定义 Bitmoji 头像来更改机器人的外观和名称。

除此之外,My AI 还可以推荐 Snapchat 相机中的增强现实滤镜或应用程序地图选项卡中的景点。Snap 公司还计划很快让人们通过视觉消息向 My AI 发送信息,并接收生成的响应。首席执行官 Evan Spiegel 描述 Snap 公司与 OpenAI 的关系是「密切合作」,并视 My AI 为 Snapchat 未来重要的一部分。

此外,尽管微软和 Google 正在竞相将生成 AI 纳入其搜索引擎,但 Snap 公司首席执行官 Evan Spiegel 认为该技术是「一个绝妙的创意工具」,他已经将 My AI 用于为孩子创作睡前故事以及为妻子 Miranda Kerr 策划生日旅行。

据他透露,每天已经有超过 200 万个聊天是与 My AI 进行的。虽然他拒绝谈论聊天机器人的运营成本,但听说在规模运营时运营费用令 Snap 公司始料未及。对于 My AI 可能对 Snap 广告业务的潜在影响,Spiegel 没有透露太多信息,但他承认利用 My AI 的互动作为广告定向的机会是有可能的,并暗示未来可能会有一些新的发展方向。

虽然 My AI 推出时出现了一些问题,但 Spiegel 表示,与 My AI 的互动的绝大多数都是积极的。就人工智能公司是否应该为聊天机器人赋予人类的外观和人格这一争论而言,Spiegel 认为修改 My AI 的名称和外观是早期用户最希望得到的功能之一,这反映了「人类个性化自己的物品的愿望」。

至于关于生成 AI 的潜在危害的广泛担忧,Spiegel 提出了一个乐观的观点:「与过去 20 年里发明的几乎任何其他技术相比,很难想到还有哪一种技术的实现和推出过程比这更深思熟虑。」

