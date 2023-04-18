微软 Azure OpenAI 国际版发布零售电商、制造业和数字原生三大行业场景

站长之家(ChinaZ.com) 4月18日消息:微软官方日前宣布，以 Azure OpenAI 国际版服务所提供的 GPT-3. GPT-4. Codex、DALL-E 和企业级 ChatGPT 服务为基础，针对零售电商、制造业、数字原生等行业领域的关键业务场景及全球各主要市场的实际情况，针对企业用户海外使用场景，量身定制了首批三套「Azure 全球创新行业场景」。

微软公司副总裁，微软大中华区首席运营官康容表示：「新一代生成式人工智能正在全面加速全球的技术创新，并给众多行业企业的业务常态带来巨大变革。目前在海外市场运营的微软 Azure OpenAI 国际版服务在商业领域所表现出的巨大潜力，吸引了全球商业客户、合作伙伴、技术社区与开发者的广泛关注与积极评价，也让人们看到了广阔的前景和无限的可能。面对中国出海企业客户、合作伙伴加速拓展全球市场的迫切需求，我们量身定制了首批三套面向零售电商、制造业和数字原生领域的『Azure 全球创新行业场景』，希望能助力大家释放创新潜力，把握全球机遇。」

据介绍，微软作为 OpenAI 生成式人工智能的独家云服务商，在 3 月初举办的 Azure 技术峰会上，首次面向中国市场介绍和讲解了 Azure OpenAI 相关服务。针对当前市场需求最为迫切的零售电商、制造业、数字原生三大领域，微软正式推出首批 Azure OpenAI 国际版「全球创新行业场景」，目前可涵盖的主要功能和服务包括：

零售电商：快速生成产品相关文案及可视创意素材，创造更符合用户需求的销售及培训话术，编制客户服务及舆情应对预案；呼叫及客服中心服务记录汇总，新品营销活动反馈分析，售后评价及投诉分析；快速编制应用接口代码，由自然语言生成 SQL 查询语句；基于自然语言理解的搜索优化。 制造业：多语言智能终端与人机交互体验，适应海外市场的销售及客服话术；基于垂直领域的生产技术文档归纳，跨平台多方会议纪要总结；加速应用开发与迭代，加速跨数据平台代码转换；企业内部智能客服（如行政及 IT），基于垂直领域的文档搜索，面向外部的售后、技术、产品支持。 数字原生：无限故事创作的 NPC (Non-Player Character) 交互体验，游戏、互联网出海营销所需的文字及可视内容、素材生成和加工；汇总分析多渠道玩家反馈，当地市场活动、竞品情报分析；生成、重构过程游戏平台代码；面向海外市场的智能化游戏客服机器人。

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