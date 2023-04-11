ChatGPT 等人工智能软件在律师行业有巨大机遇 但未来变革仍然不确定

站长之家(ChinaZ.com) 4月11日消息:据 The New York Times 报道，律师职业曾被预言成为濒危物种，但现在律师的就业率增速比整个美国劳动力市场更快。现在，人工智能再次威胁律师职业，类似于 ChatGPT 的软件可能会取代律师的基本工作。

虽然新型人工智能存在一些缺陷，但是失业论的赞成者坚称这些问题只是新兴技术成长中的小问题，可以通过修复来解决。由于人工智能的最新进展，法律被认为是最受威胁的高收入行业之一。

新一代人工智能技术将改变法律实践，一些职位将被淘汰，但它也有望提高律师和法律助理的生产效率，并创造新的岗位。律师仅仅是人工智能前进路上的一个职业而已。

在 2017 年，国际律师事务所 Baker McKenzie 成立了委员会，跟踪新兴技术并制定相关战略，逐渐采用人工智能软件。然而，合伙人兼首席创新官 Ben Allgrove 表示，人工智能并没有颠覆律师行业，而是在阅读、分析和概括等基本技能方面可以发挥类似聪明律师助手的作用。

技术的发展将迫使律师们提高技能，以保持领先地位，并使其工作更加注重行业专业知识、处理复杂事务、提供战略指导以及与客户建立可信赖的关系。

在近年来，技术的发展已经淘汰了很多工作岗位，包括办公室和行政支持职业，很多人担心人工智能将进一步造成就业减少。对于法律行业，人工智能软件的出现，主要用于数据保护和客户保密等关键问题，但软件模型自信地虚构事物的倾向，以及开放性问题仍然存在问题。

然而，在某些工作方面，人工智能可以显著节省时间，被律师们视为提高团队效率的工具。在职业文化非常保守的法律服务领域，人工智能有巨大的机遇，但未来的变革仍然是不确定的。

（举报）