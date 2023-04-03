百度CTO王海峰：文心一言落地水到渠成 AI不会直接跟人类智能画等号

站长之家（ChinaZ.com）4月3日 消息:中国电子学会主办的以“电子新时代·强国新征程”为主题的第十六届中国电子信息年会近日在广东珠海召开。会上，中国电子学会副理事长、百度首席技术官王海峰出席主论坛并做报告，阐释了大模型技术发展与产业模式。

王海峰展示了文心一言的对话问答、文学创作、多模态生成等能力。王海峰表示，新一代知识增强大语言模型文心一言是百度多年技术积累和产业实践的水到渠成。百度自2019年开始深耕预训练模型研发，经过近4年积累和迭代，文心大模型已经形成了系统性的大模型技术体系，包括自然语言处理、视觉、跨模态、生物计算等大模型。

文心打通大模型产业化路径，带来三大产业机会。第一类是新型云计算，云的主流商业模式变为MaaS模型即服务（Model as a Service）;第二类是进行行业模型精调的企业，可以调用通用大模型能力，为行业客户提供解决方案;第三类是基于大模型底座进行文本生成、图像生成、音频生成、视频生成、数字人、3D等场景相关应用开发的企业，即应用服务提供商。

王海峰还表示，正如人造卫星永远不会和月球这样的自然卫星画等号一样，人工智能永远不会直接跟人类的智能完全画等号，人工智能是模拟、延伸和拓展人的智能，最终目的是服务于人类更美好的生活和社会的发展。人工智能的通用性越来越强，部分能力已经达到或超越人的水平，可以认为AGI在一定程度上已经实现了，但比起这个概念本身，人工智能为人类带来价值才是我们努力的方向。

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