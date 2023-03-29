2023微信公开课PRO：企业通过企业微信私域成交GMV达上千亿元

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:3月28日，2023年，腾讯微信事业群副总裁兼企业微信负责人黄铁鸣在广州举办的微信公开课PRO·微信之约上，分享了企业微信在过去一年中助力企业数字化经营方面的深度实践和思考。

目前，企业微信已连接超过1200万家真实企业和组织，每天通过企业微信服务的微信用户数达到5亿。越来越多的企业使用企业微信构建私域经营阵地，因此，企业通过企业微信私域成交规模已经达到上千亿元。。过去，导购可能通过个人微信进行收款，但这不专业也不安全。为此，企业微信推出了更加完善的“对外收款”能力，帮助企业更好地开展经营。

接入“对外收款”能力后，顾客交易的钱款将直接进入企业账户，企业可以统一管理所有的订单和资金，交易更安全。同时，针对拥有众多收款渠道的企业和顾客个性化的交易需求，企业微信“对外收款”能力支持转账、收款单、收款码、小程序收款等多种收款方式，方便快捷。基于“对外收款”的统一接口，企业也可以清晰了解导购的业绩表现，通过业绩归因建立激励体系，提升导购积极性。

过去一年里，企业微信连接视频号能力不断增强，现在，企业在视频号主页、直播间和视频号小店等场景，都可以接入微信客服。

接入后，感兴趣的顾客只要点击“客服”就能跟品牌的客服互动咨询，快速了解产品，不再“败兴离场”。同时，微信客服也提供了丰富的服务工具，如欢迎语、配置热门问题等，帮助企业用及时的服务建立信任，不错过潜在商机。同比去年，使用微信客服连接视频号的活跃企业数上涨17倍。

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