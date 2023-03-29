OpenAI的ChatGPT插件会怎样影响AI市场格局？有这5种可能

站长之家（ChinaZ.com）3月29日 消息:上周，OpenAI宣布开放ChatGPT插件体系，这一升级极大地扩展了聊天机器人的功能，并首次使其能够访问来自网络的实时数据。

这使得开发人员可以将他们的应用程序和数据连接到 ChatGPT，让ChatGPT调用信息（股票报价、头条新闻）、反馈文档或帮你执行任务(预订旅行酒店机票、下外卖订单)。

这一消息立即在 Twitter 上引起轰动，许多人看到了已经第一波可以使用的 ChatGPT 插件，包括 Expedia、Instacart、Zapier 和 OpenTable，这表明 OpenAI有野心通过将 ChatGPT 转变为开发者平台来进一步巩固其主导地位。

那么你是否思考过 ChatGPT 插件又将会怎样改变 AI 格局，会带来哪些影响呢。本文将跟大家分享五种可能性:

1. 帮助减少 ChatGPT “幻觉”

根据 OpenAI 的说法，插件提供了解决与大型语言模型相关的各种挑战的潜力，包括“幻觉”（ChatGPT 可能容易出现事实错误和失误，AI 研究人员称之为“幻觉”）、获取实时信息，以及访问(经许可)专有信息。通过集成对外部数据的显式访问，例如在线最新信息、基于代码的计算或自定义插件检索信息，语言模型可以通过基于证据的引用来加强它们的响应。

但一位软件开发人员和 AI 研究员 Chomba Bupe在 Twitter 上指出，虽然插件 API 本身可能是基于事实的，但 ChatGPT 在执行用户提示时仍然会产生“幻觉”，并且在重新解释结果时会，进一步引入不需要的细节。”

2.共享数据以收集用户查询数据

FiscalNote的插件是首批公开的ChatGPT插件之一。FiscalNote 汇总了来自数以千计的联邦、州和地方机构的立法、法规和政府文件;使用 AI 模型对其进行结构化和规范化，并向公司客户提供个性化的数据反馈。

FiscalNote 在其插件上与 OpenAI 合作，部分原因是为了用有关政府文件的可靠数据来打击错误信息。

FiscalNote的创始人兼首席执行官 Tim Hwang 表示，“我确实觉得我们提供的数据对于确保该技术能够提供实际结果非常重要。”

但是，他补充说，该插件还为 FiscalNote 增加了价值，因为该公司从 OpenAI 接收有关 ChatGPT 查询的数据，然后可以将这些数据添加到自己的AI模型中。Hwang 继续说道:“我们将一部分数据提供给 OpenAI。我们不会打开整个防火墙。我们可以看到人们不同时间段查询的内容，这使我们能够回过头来完善我们自己的数据收集工作，并深入挖掘人们想要的领域。”

3. 危及网站的未来

如果 ChatGPT 可以免费抓取网站内容意味着什么?它是否会扼杀网站和网站流量，例如，可能更少的人浏览网站，因为他们可以直接从 ChatGPT 获得直接答案?

正如 Automattic 工程师 Riad Benguella 几周前在博客中所说:“如果我可以与机器人交谈并获得即时定制回复，我为什么还要打开浏览器呢?”

4. 敏感数据安全问题

在 ChatGPT 插件发布前几天，OpenA出现了一个小故障，该BUG让一些用户可以意外看到其他用户的提问的标题、以及部分个人信息。

Y Combinator 论坛的用户指出了ChatGPT 插件在安全方面的潜在风险:“可以通过 HTTP 代理设置匹配和替换规则来使用这些未发布的插件。绕过了只有客户端检查来验证您是否有权使用这些插件。”

5. 你好，向量数据库

OpenAI 发布了三个自己的 ChatGPT 插件，包括一个开源知识检索插件，“任何开发者都可以自行托管他们想要用来增强ChatGPT的信息。” 它允许用户“通过提问或用自然语言表达需求，从他们的数据源中获取最相关的文档片段，例如文件、笔记、电子邮件或公共文档”。

对于检索信息的插件，开发人员需要访问一个向量数据库，该数据库对文档进行索引和搜索，并充当应用程序的“长期记忆”。ChatGPT插件允许开发者从几个矢量数据库选项中选择一个，包括Pinecone。Pinecone 营销副总裁 Greg Kogan 说道:“现在每个人都急于构建 [ChatGPT 插件]，构建插件的公司将需要这种矢量数据库组件，这种长期记忆。”

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