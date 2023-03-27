李彦宏称文心一言和ChatGPT水平相差一两个月

站长之家（ChinaZ.com）3月27日 消息:近日，百度CEO李彦宏在极客公园的直播中表示，事实上如果全面来评测的话，文心一言确实不如现在最好的 ChatGPT 版本，但差距也不是很大，可能就是一两个月的差别。
李彦宏称，文心一言有些地方做得比ChatGPT好。比如贴吧里的梗，文心一言回答正确率能达97%、98%而ChatGPT准确率是30%;白话文和文言文的互译方面，文心一言也更擅长;此外，客户定向调优能更精细化。
3月16日，百度文心一言召开新闻发布会，宣布文心一言开始邀约测试。个人用户可以通过访问 yiyan.baidu.com，点击『立即体验』参与排队。企业用户可通过百度搜索“百度智能云”进入官网，申请预约文心一言API接口调用服务。
根据百度公布数据，截至3月18日11点，文心一言发布两天，已有12家企业完成首批签约合作，申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。此外，文心一言发布首日已有超60万人申请测试。
李彦宏曾表示，外界对于文心一言的反馈跟他预期差不多。ChatGPT早期刚推出时外界反馈比文心一言还要糟糕。
李彦宏称，在技术创新方面，百度处于领先地位，2019年3月份就推出了文心一言服务，参数量也提升至远超1000亿个，通过数十亿用户的搜索需求以及其他方面的教育得到训练。从自然语言技术（NLT）的角度看，文心一言是最先进的中文模式，也不只是语言，还有对于中国文化的理解，对于中国市场而言，文心一言3.0已经是极为本地化的人工智能基础模型。
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