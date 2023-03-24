Gartner发布银行业AI影响力雷达，蚂蚁、谷歌、微软等成为示范供应商

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日 消息:近日，全球权威信息技术研究机构Gartner®发布《金融领域AI影响力雷达》（EmergingTechImpactRadar:ArtificialIntelligenceinBanking）(以下简称“报告”)，从主流应用时间、影响力大小两个维度对10种人工智能新兴技术进行分析。其中，蚂蚁集团与Google、Microsoft等22家厂商一同入围，被认可为ResponsibleAI(负责任的人工智能)技术领域代表厂商，也是该领域唯一入选的中国厂商。

资料来源:Gartner®《金融领域AI影响力雷达》（EmergingTechImpactRadar:ArtificialIntelligenceinBanking，MoutusiSauetal.），2023年1月13日发布

通用和可信是AI的未来两大趋势。随着chatgpt等通用人工智能的革命性突破，AI技术作为科技革命和产业革命的核心驱动力被再次认可。AI作为一项仍在发展中的新技术，具有不可解释、易受攻击、偏见歧视、过于依赖数据等伦理和安全问题，这些问题已成为影响关键领域更广泛的信任和采用人工智能的核心因素。发展“负责任和可信”的AI技术正成为产业趋势。

报告认为，“负责任的人工智能”是一个概括表述，指一个组织采用人工智能时做出正确的商业和道德选择，比如使得人工智能透明、使用可解释性/可解释性原则来理解决策过程、减轻算法偏见、保护模型免受攻击和滥用、保护隐私及其他风险管理功能，从而帮助客户解决安全、可审计等。过去几年，许多国家将“负责任和可信的人工智能”纳入AI产品发展坐标之一，微软、谷歌、IBM、蚂蚁集团等科技公司也将其作为人工智能战略的关键原则，并有广泛产业落地。

Gartner发布了一系列新兴技术雷达报告，这些报告以其客观性与权威性在业内被广泛认可。蚂蚁集团此次入围，意味着其在负责任和可信的AI领域获得国际认可。

据了解，作为示范厂商，蚂蚁集团于2015年开始探索可信AI，逐步确立了包含可解释性、公平性、鲁棒性、隐私保护在内的技术架构，攻坚了包括隐私计算、智能对抗、智能决策、图计算、可解释等多项技术。其技术也广泛应用于安全风控业务。譬如，经过8年积累，形成了“基于可信AI的IMAGE智能风控体系”，解决着反欺诈、反洗钱、反盗用、企业联合风控、数据隐私保护等风控场景中诸多难题。

以隐私保护为例，蚂蚁集团多年持续布局隐私计算技术，面向行业开放了“隐语可信隐私计算框架”，在银行风控、医疗卫生行业都有落地，帮助银行提高风控效率和精准度，让医疗机构间的数据流转成为可能。例如，浦发银行通过“隐语”可信隐私计算技术，阻止了数十亿的高风险贷款发放，拓展了零售信贷服务可支持的客户面。

公开资料显示，2023年1月，全球专利权威机构IPRDaily发布的报告显示，蚂蚁集团“AI安全可信关键技术”专利数连续两年全球第一。作为蚂蚁科技商业化的核心技术产品之一，基于可信AI的智能风控产品“蚁盾（ZOLOZ）”，已在国内服务金融、大宗贸易、出行、电商等十多个行业的1000余家客户，在海外帮助70余家合作伙伴服务用户超1亿。

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