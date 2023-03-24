OpenAI 联合创始人：生成式 AI 的下一步是验证数据来源的真实性 并能够意识到用户需求

站长之家(ChinaZ.com) 3月24日消息:OpenAI 联合创始人及首席科学家 Ilya Sutskever 近日在与英伟达创始人兼 CEO 黄仁勋的对话中表示，虽然 GPT（生成式预训练模型）已经取得了很大的进展，但其推理能力仍未达到之前预期的水平。

如果继续扩大数据库，并保持商业运转模型，GPT 的推理能力有望进一步提高。Sutskever 对这一前景充满信心。这场对话是在多模态模型 GPT-4 推出的第二天进行的，英伟达官方近日发布了完整的视频记录。黄仁勋和 Sutskever 在近一小时的交谈中探讨了聊天机器人 ChatGPT 的开发过程、GPT-4 的进展以及对人工智能（AI）行业的展望。

GPT-4 是这次对话的主题之一，这个新的大型多模态模型在许多方面都比 ChatGPT 更为先进，最明显的是它可以处理图像。Sutskever 表示，世界是由图片构成的，而人类是视觉动物，人脑三分之一的灰质都用来处理图像。因此，多模态模型可以为用户提供更多的帮助。例如，在数学竞赛中，很多问题需要用图表解答，GPT-4 能够解读图表，从而极大地提高回答的准确性。Sutskever 还大胆预测，未来的某个 GPT 版本可能不仅能够阅读图像，还能在回答中生成图表。

GPT-4 的另一个特点是基于更好的神经网络，可以更精确地预测下一个单词。然而，当被问及 GPT-4 是否具有推理能力时，Sutskever 表示很难定义这一术语。不过，他认为这种能力可能会在不久的将来实现。他说：「我们认为，GPT 的推理能力还没有达到之前预期的水平。如果继续扩大数据库，并保持商业运转模型，它的推理能力有望进一步提高。」

最后，Sutskever 预测了生成式 AI 的未来：「目前，我们只是向 AI 提供文本，让它推断结论。但 AI 无法验证这些文本的真实性和来源。下一步是让神经网络验证数据来源的真实性，并让它能够意识到用户的需求。」

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