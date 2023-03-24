前字节跳动视觉技术负责人王长虎加入AI创业大军

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:近日，前字节跳动视觉技术负责人王长虎即将离职龙湖集团，他计划组建一支新的创业团队。

值得一提的是，他的创业方向将聚焦于生成式AI的视觉多模态算法平台。他将利用过去近20年的顶级学术研究和技术应用能力，为视觉相关的各大垂直应用场景提供赋能服务。

在此之前，王长虎曾担任字节跳动AI Lab总监，主要技术方向涵盖计算机视觉、视频理解和机器学习等。据了解，他在2017年初加入字节跳动，参与了抖音和TikTok等视频产品的从零到一的建设和发展，搭建了数百人的视觉技术和产品团队，建立了视觉技术和业务中台。他带领团队将相关技术广泛应用到字节跳动旗下的全线产品中，包括今日头条、抖音、TikTok等，覆盖了视觉相关产品内容生产与消费的全流程。他为集团各产品提供了AI技术支撑和业务解决方案。

公开资料显示，王长虎分别于2004年和2009年获得中国科学技术大学学士学位和博士学位，2004年到2017年在微软亚洲研究院实习和工作，任主管研究员，期间曾在新加坡国立大学电气与计算机工程系担任研究工程师。

此前，字节跳动的官方介绍也显示，王长虎于2017年加入字节跳动人工智能实验室担任总监一职，主要研究方向包括计算机视觉、视频理解、多媒体检索和机器学习等。

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