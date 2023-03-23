2022年抖音房产内容互动量超过200亿次 高活跃兴趣用户达1.2亿

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，巨量算数发布《2023抖音房产生态白皮书》。白皮书指出，2022年，抖音房产内容的互动量超过200亿次，包括点赞、评论、转发的互动行为同比2021年都实现了稳定增长，用户对房产内容的需求持续推动着内容生态丰富完善，高活跃兴趣用户体量达到1.2亿。
从细分内容来看，房产知识最受创作者和用户喜爱，但近两年随着“改善型住房”被高度关注，小区测评类的房产内容收获了更高的关注，因此带动了更多创作小区测评相关内容的创作者涌现。
直播成为房产线上经营新窗口，据巨量算数统计:2022年抖音房产创作者开播率达到20%，有超过200万个房产创作者在抖音直播，每个主播通过直播收获的粉丝量数量同比2021年增长25%。房产直播间被用户高频分享，带来超过1300亿次观看。
2022年抖音房产领域创作者数量持续增长，巨量算数显示，截至12月，有超过7000位的房产创作者在抖音实现了百万粉丝的“小目标”。
另外，截至2022年末，抖音房产行业:
注册企业号数量突破41万个
影响覆盖粉丝数量超过1.6亿人
在抖音房产企业号类别中，包含区销售代理和房地产中介的房产经纪人是最重要的组成部分，占比超六成，作为销售链条中更靠近用的角色，也是企业创作者中重要的组成部分。
2022年，抖音房产企业开启线索收集组件的直播间数量同比增长超过400%，在企业号直播间总数中的占比从2021年的16%上涨至44%，直播间线索收集组件的点击超过了1800万次，线索直播成为房企线上获客的渠道之一。
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