华为P60系列正式发布 余承东：P系列就是移动影像发展史

站长之家（ChinaZ.com）3月23日 消息:今日，华为P60系列今日正式发布，其中夜视长焦功能的升级令人期待。华为P60系列首发搭载超聚光XMAGE影像系统，光机电算实现了全链路升级。

其中，长焦镜头首创超聚光镜群，重新设计光路，让华为P60实现业界最大进光量 。同时发布会上余承东称P系列就是移动影像发展史，并表示华为P系列将持续引领行业的发展方向。

据悉，华为P60系列采用极窄边框设计的6.7英寸居中挖孔屏幕，支持2K分辨率和120Hz高刷。前置搭载了一颗5000万像素单摄，后置搭载了四个超高规格的镜头，分别为6400万像素主摄、2600万像素超广角镜头、3200万像素潜望式镜头和一颗2600万像素人像镜头。支持XMAGE超广变影像技术。采用麒麟9010处理器。

此外，华为还推出了P60Pro和P60艺术定制版。其中，最引人注目的是P60艺术定制版，这款手机采用贝壳材质外壳+1TB超大存储。

在发布会现场，余承东放出了多张华为P60与iPhone14ProMax系列手机拍照效果的对比图。在环境照度3Lux下，华为P60镜头下多处细节都清晰可见。相比之下，iPhone14Pro Max画面缺少细节，远处的森林已经糊成一片。

余承东说，“最近有客人说合照拍的照片怎么脑袋都是歪的，然后我很生气，怎么我们的手机还能把人拍歪呢?这个问题我们好早之前就解决了。” “结果一看，噢，客人是用 iPhone 拍的。”

华为P60 提供三个版本，128GB售价 4488 元、256GB售价 4988 元、512GB售价 5988 元，提供洛可可白、羽砂黑、羽砂紫、翡冷翠四款配色可选。

华为P60 Pro提供两个版本，256GB售价 6988 元、512GB售价 7988 元，同样提供洛可可白、羽砂黑、羽砂紫、翡冷翠四款配色可选。

两款新机都将于2023 年 3 月23 日18: 08 开启预售， 3 月 30 日10:08 正式开售。

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