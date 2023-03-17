IDC 分析 ChatGPT、GPT- 4 等大模型技术的发展与应用前景

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日消息:IDC发文称，OpenAI陆续发布ChatGPT、GPT-4等大模型，这些技术引发了人工智能市场的关注。ChatGPT是对话式AI的应用，而GPT-4是大模型的一个重要代表，拥有更大的参数量和更长的模型迭代时间。

对话式AI市场渗透率相对已经饱和，但引入大模型有望带动市场新一轮增长，同时也可能在搜索、营销等领域带来新产品形态。在AIGC领域，StableDiffusion、Midjourney和DALL·E2等商业产品，以及亚马逊云科技、百度智能云等厂商的云端支持，已成为主要的市面产品。当前，大多数市面上的产品只能做到文生图，文生视频类产品的发布则还需要时间。

除此之外，大模型还包括微软Azure上的GPT大模型、百度智能云以及百度飞桨支持的文心大模型、华为云盘古大模型、阿里云M6大模型等，这些技术的发展将引发人工智能市场的变革，基于大模型的AI有望替代过去几年的部署式AI应用。

IDC中国研究总监卢言霞表示，新一代AI热度持续走高，然而由于其较低的技术成熟度、较高的部署成本，实际落地还需谨慎。但宏观趋势上，以大模型、生成式AI为代表的快速迭代的技术必然会催生全新的AI时代。

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