美国版权局指南：作品未披露AI内容可能失去版权

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:随着诸如GPT-4和Midjourney等生成式AI技术迅速变得更加复杂，其创作性使用急剧增加，美国版权局今天发布指导意见，以澄清何时可以对AI生成的材料版权保护。

此前，版权局决定作者不能对用于插图漫画的单个人工智能图像进行版权保护，因为每个图像都是由midjourney生成的，而不是人类艺术家。在做出这一决定时，版权局承诺维护长期以来的法律定义，即创造性作品的作者必须是人类才能注册作品。因此，官员们证实，人工智能技术永远不能被认为是作者。

当涉及到仅由提示生成的人工智能作品时，该指南提供了一些不受版权保护的细节，版权局将其比作“向委托艺术家提供指示”。这些作品缺乏作者，因此不会被注册。

该指南解释说，当“人工智能技术仅接收到来自人类的提示，并生成复杂的书面、视觉或音乐作品作为回应时，‘传统的作者元素’是由技术决定和执行的，而不是由人类用户。”“基于办公室对现有生成式AI技术的理解，用户并没有对这些系统如何解释提示和生成材料进行最终的创造性控制。”

然而，就像在Midjourney的情况下，如果一个作者将生成AI安排到一个特定的序列中，比如为漫画书设计布局，那么他可能会获得该序列图像的版权，如果这种安排”足够有创意”。类似的逻辑也适用于作者或艺术家修改了人工智能生成的材料，并且“这些修改符合版权保护的标准”。指南称，比如在Adobe Photoshop中修改人工智能图像，或者使用吉他踏板改变人工智能生成的音频。

不过，很明显版权局只是在处理这些复杂案件的早期阶段，指导方针仍然有些模糊。指导意见称，最终考虑人工智能辅助工作是由人类还是机器构思的官员将根据具体情况做出决定。

该指导文件称:“答案将取决于具体情况，尤其是人工智能工具的操作方式以及它是如何用于创建最终作品的。

注册作品时，作者必须区分是由人类编写的内容还是由AI生成的内容。如果申请人不确定如何提及AI生成的内容，版权局建议提供一个总体声明，即作品包含AI生成的内容。这将促使办公室对每位作者的申请进行进一步深入调查以帮助填补空白。

对于申请未决或已经注册了包含人工智能生成内容的作品的艺术家，版权局建议通过提交补充注册来更正公共记录。该办公室警告称，任何未能准确反映人工智能在版权作品中的作用的行为，都可能导致失去注册权益。这可能会使作品容易被复制抄袭，在侵权请求中几乎没有任何法律救济措施。

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