FF91终极发布活动将于4月26日举办

在法拉第未来（FF）2022年第四季度财报电话议上，有投资者询问FF是否获得了在美国销售车辆的资质，FF高层回应称不是100%”，他解释说，目前车辆测试仍在进行中，部分结果会在本月出来，还有部分结果下个月才有结果。但是在下个月开启交付前，所有的美国要求的FMVSS（美国《联邦机动车安全标准》缩写）都必须要完成。”而至于在中国市场的销售资质，FF高层则表示，一旦美国开启交付，就会加速在中国市场的交付进程，FF同样正在计划开启在中国法律法规相关的申请”。我们看过了相关的技术细节，并且有十分可靠的计划。我们计划运输车辆至中?