FF91终极发布活动将于4月26日举办

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:FaradayFuture（FF）今日发布声明称，目前，公司在硅谷银行没有任何现金或现金等价物的存款，且公司与硅谷银行没有任何直接关系。
此外，公司已与向公司承诺资金的合作伙伴讨论了围绕硅谷银行的相关问题，他们预计这些问题不会影响对公司承诺的相关资金。
FF还在声明中表示，将于2023年4月26日举办FF91Futurist的终极发布活动。
（举报）
站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:FaradayFuture（FF）今日发布声明称，目前，公司在硅谷银行没有任何现金或现金等价物的存款，且公司与硅谷银行没有任何直接关系。
此外，公司已与向公司承诺资金的合作伙伴讨论了围绕硅谷银行的相关问题，他们预计这些问题不会影响对公司承诺的相关资金。
FF还在声明中表示，将于2023年4月26日举办FF91Futurist的终极发布活动。
（举报）
【腾讯云】领1188元复工礼包，抢爆款服务器最高省2575元！。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
今日，FaradayFuture官方宣布，FF董事会任命贾跃亭为Faraday Future Section 16 officer和执行官，贾跃亭、陈雪峰将同时向董事会汇报。贾跃亭将负责FF产品、移动生态系统、I.A.I、以及先进研发技术部门。注：Section 16 officer指的是在美国证券交易法第16条规定下的高管，这些高管需要按照该法规的规定对其在公司内部的交易和持股情况进行报告和披露。
法拉第未来宣布，将在投资人资金如期到位后，于2023年3月30日在位于加州汉福德的FF ieFactory California开始生产旗舰电动车产品FF91Futurist。按照预定计划，在投资人资金如期到位后，FF ieFactory California制造的首批车辆将于4月初下线，并于4月底前向首批用户交付。FF91Futurist对标法拉利、迈巴赫、劳斯莱斯和宾利，拥有1，050匹马力，EPA认证续航里程381英里，0-60英里加速仅需2.27秒。
在法拉第未来（FF）2022年第四季度财报电话议上，有投资者询问FF是否获得了在美国销售车辆的资质，FF高层回应称不是100%”，他解释说，目前车辆测试仍在进行中，部分结果会在本月出来，还有部分结果下个月才有结果。但是在下个月开启交付前，所有的美国要求的FMVSS（美国《联邦机动车安全标准》缩写）都必须要完成。”而至于在中国市场的销售资质，FF高层则表示，一旦美国开启交付，就会加速在中国市场的交付进程，FF同样正在计划开启在中国法律法规相关的申请”。我们看过了相关的技术细节，并且有十分可靠的计划。我们计划运输车辆至中?
FaradayFuture今日公布了截至2022年12月31日的2022年第四季度和全年财务业绩。截至2022年12月31日止的财年，FF净亏损为5.521亿美元2021年财年的净亏损为5.165亿美元。FF称，计划于2023年3月30日在其位于加州汉福德的制造工厂“FF ieFactory California”开始生产其旗舰车型FF91Futurist，第一批车将于2023年4月初从装配线下线，并在2023年4月底之前交付给客户。
贾跃亭还在坚持人家的FF 91真的要生产了。法拉第未来公布，截至2022年12月31日止的财年，公司净亏损为5.521亿美元2021年财年的净亏损为5.165亿美元。按照之前官方的说法，首批车辆将于4月底前向首批用户交付接下来应该就是要在美国和中国市场拿到卖车资质了。
近日贾跃亭新增一则被执行人信息，执行标的2.4亿余元，执行法院为北京金融法院。贾跃亭被执行总金额已超42亿。贾跃亭最近还公开发文，表示感谢FF股东、投资人的信任和支持。
FaradayFuture官微发文宣布，将在投资人资金如期到位后，于2023年3月30日在位于加州汉福德的FF ieFactory California开始生产旗舰电动车产品FF 91 Futurist。如果能按照计划实施，该公司此前曾表示，将会在4月底前将车辆交付给第一批用户。动力方面搭载一台马力高达1050匹的驱动电机，峰值扭矩超过1800Nm，2.39秒便可完成百公里加速，配备容量为130kWh的电池组，NEDC续航超过700km。
贾跃亭的造车梦要成了，法拉第未来宣布其旗舰产品 FF 91 Futurist 的开始生产 目标日期为2023年3月30日，将在该公司位于加利福尼亚州汉福德的制造工厂FF ieFactory California”进行生产。法拉第未来全球首席 CEO 陈雪峰表示，这次SOP无疑是FF成立以来最重要的历史时刻。法拉第未来在微博宣布，最新的FF 91 Futurist准量产车已抵达中国并交接给FF上海办公室，并将在中国本土进行一�
法拉第未来公布了截至截至2022年12月31日的2022年第四季度和全年财报。四季度公司净亏损1.54亿美元，全年净亏损5.52亿美元，同比均不同程度增加。有后排零重力座椅、5G车联网、主驾+副驾+后排大屏等。
FaradayFuture今天宣布， FF股东批准了增加FFIE A类普通股的授权股数到16.9亿股的提案，以及允许根据公司与Yorkville Advisors的一家关联公司之间的股权信贷额度发行股份的提案，可发行超过公司A类和B类普通股19.99%的股份。这些提案现已得到FFIE股东的批准，有助于支持公司 FF91Futurist 的开始生产和交付及公司其他战略目标的实现。按照预定计划，在投资人资金如期到位后，FF ieFactory California制造的首批车辆将于4月初下线，并于4月底前向首批用户交付。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。