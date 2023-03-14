苹果Apple Watch Ultra配备MicroLED显示屏 或将于2025年推出

站长之家(ChinaZ.com) 3月14日 消息:据DigiTimes报道，配备microLED显示屏的新款Apple Watch Ultra将于2024年或2025年发布。该报道称，苹果公司计划最终也将该技术扩展到iPhone、iPad和MacBooks。

报道重申，自2014年收购加州LuxVue公司以来，苹果一直在积极开发microLED 技术。鉴于microLED显示屏的生产仍然具有挑战性，制造成本较高，这就是为什么苹果将在更大的设备搭载之前从Apple Watch Ultra开始推广这项技术。

报道称，欧洲ams OSRAM公司将是苹果公司microLED芯片的主要供应商，但供应商如晶元光电有可能在2026-2027年成为MicroLED芯片的额外供应商。

一些消息来源已经传出了新的Apple Watch Ultra配备microLED显示屏的消息，包括Display Supply Chain Consultants首席执行官Ross Young、彭博社的Mark Gurman和海通国际证券分析师Jeff Pu。Gurman说microLED的过渡可能在2024年底开始，但他指出这个时间表示可能会推迟到2025年。Young也给出了2025年的时间表，因此这项技术可能至少还有两年时间才能推出。

Jeff Pu说，新的Apple Watch Ultra可能会采用更大的2.1英寸显示屏，与采用OLED显示屏的现有Apple Watch型号相比，microLED技术将提高亮度。目前的Ultra有1.9英寸左右的显示屏。

同时，苹果仍在完成从LCD到OLED显示技术的漫长过渡。Apple Watch自2015年推出以来一直使用OLED，而iPhone机型从2017年开始逐渐转为OLED。有传言称，首批采用OLED显示屏的iPad Pro和MacBook机型将于2024年发布。

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