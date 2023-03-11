抖音App开通扫支付宝收款码付款功能

从2021年开始，腾讯有多项掌纹支付相关的专利获批，涵盖了从功能原理到外观设计的方方面面。而布局这一新的生物支付领域的，显然不仅有腾讯一家企业。今天，支付宝信息技术有限公司的掌纹识别装置”外观设计专利获批（授权公告号：CN307904215S）。根据专利摘要，该设计将主要用于采集人体的掌纹、掌脉特征信息，设计要点在于形状。显然，该产品主要用于用户开通掌纹支付前掌纹信息收集，以及后续支付时对掌纹信息的识别。值得一提的是，除了该设计，支付宝在此前还有多项掌纹识别设备的外观设计获批专利，这些产品在理论上都可能出现在用