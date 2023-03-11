抖音App开通扫支付宝收款码付款功能

站长之家（ChinaZ.com）3月11日 消息:据Tech星球消息，抖音已经支持通过APP内的“扫一扫”，扫描支付宝收款码实现跳转至支付宝中进行付款，目前尚不支持扫描微信收款码进行付款。
抖音支持扫支付宝收款码结账功能，可以让抖音的线下商家，完成从抖音点餐，再到抖音扫码支付结账的生态闭环。
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中央网信办从严整治自媒体乱象3月10日下午，中央网信办组织召开全国网信系统视频会议，部署开展“清朗�从严整治‘自媒体’乱象”专项行动。网上乱象仍时有发生，“自媒体”还存在许多问题，特别是一些“自媒体”造谣传谣、恶意炒作、假冒仿冒、违规营利等违法违规行为，挑动网民情绪、撕裂社会共识、污染网络生态，个别“自媒体”的恶劣行径甚至对国家安全和经济社会发展带来严重影响。1600次充放电循环后还有80%电池寿命。
声明：本文来自微信公众号 “三言财经”，作者:三言，授权站长之家转载发布。相信很多人都有这样的经历。工信部围绕提升用户服务感知、提升行业管理能力，共提出26条措施。
站长之家 2 月 28 日讯：据Tech星球报道，支付宝正在研发“掌纹支付”功能，目前除了内部研发掌纹支付功能外预研了多个掌纹支付原型设备，用于线下支付场景，用户只需将手掌置于设备的掌纹识别区，即可完成支付。
开辟第二增长曲线，是大部分企业在发展过程中的必经步骤，其中已经走到天花板的互联网行业，对于增长的需求可以说是最急切的。抖音对于本地生活服务的布局，最终是否能成功要等时间告诉我们答案了。
最新消息显示，继微信试点开通刷掌支付功能后，支付宝也将推出掌纹支付功能。掌纹支付是支付宝自去年开始研发的一种新支付方式。设备上设有显示屏和掌纹识别区，用户只需要在掌纹识别区扫描即可完成商品支付。
今日，宁德时代表示公司并未运营“宁德时代”App及发售“宁德时代锂电池”、“宁德时代专属社会公众股”理财投资产品。针对网络诈骗事件，公司已报案。该公司已登记80多个软件著作权，如手动超声波数据追溯软件、涂布CCD软件、Kuka机器人轴数据采集软件等，多为企业生产相关软件，并无“宁德时代”App软件。
基于国家统计局所公布的数据，我国的结婚率和人口增长率都在持续下降，近年来也逐渐成为一个严峻的社会性问题。年轻人们常常由于不同的原因被迫单身，为解决这一问题，爱聊APP应运生。爱聊APP也将继续努力创新，不断为用户带来更有趣的新功能，助力更多年轻人找到另一半，邂逅幸福爱情。
从2021年开始，腾讯有多项掌纹支付相关的专利获批，涵盖了从功能原理到外观设计的方方面面。而布局这一新的生物支付领域的，显然不仅有腾讯一家企业。今天，支付宝信息技术有限公司的掌纹识别装置”外观设计专利获批（授权公告号：CN307904215S）。根据专利摘要，该设计将主要用于采集人体的掌纹、掌脉特征信息，设计要点在于形状。显然，该产品主要用于用户开通掌纹支付前掌纹信息收集，以及后续支付时对掌纹信息的识别。值得一提的是，除了该设计，支付宝在此前还有多项掌纹识别设备的外观设计获批专利，这些产品在理论上都可能出现在用
数字人民币App的「钱包快付管理」现已新增了「微信支付」选项，这意味着用户可以在微信小程序等场景中选择使用数字人民币钱包支付，包括使用支付宝数币钱包支付。开通微信支付钱包快付功能时，用户需要进行授权并将微信绑定手机号与数字人民币钱包运营机构同步，以确保手机号一致。在该功能推广初期，目前只支持部分使用安卓手机系统的机型，未来可能会有更多�
Instacart公司宣布加入人工智能的行列，将OpenAI的ChatGPT聊天机器人技术整合到其生鲜杂货配送app中。越来越多的公司都在尝试使用类似于人类的自然语言处理工具来改善客户服务、营销和自动化任务。与广泛流行的在线应用不同的是，OpenAI是免费的，任何人都可以使用，但它会向使用其API接口的第三方开发人员构建新应用所需的服务收取费用。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。