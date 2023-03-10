苹果明年的 OLED iPad Pro 机型可能大幅提高起售价格

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:一份新的韩国报道称，苹果2024年的OLED iPad Pro型号可能比其现有的iPad Pro昂贵得多，甚至比目前在售的一些MacBook Pro更昂贵。

根据The Elec援引的行业消息，苹果已经在考虑明年两款OLED iPad Pro的定价策略，目前估计11英寸和13英寸机型的价格分别为1500美元和1800美元起。

这将使11英寸设备比现有的配备LEDLiquid Retina显示屏的11英寸iPad Pro贵80%以上，13英寸机型比目前配备迷你LEDmini-LED Liquid Retina XDR显示屏的12.9英寸iPad Pro贵60%以上，后者起价为1099美元。

OLED的价格估计甚至超过了目前在售的一些MacBook Pro型号的价格。例如，配备M2芯片的13.6英寸MacBook Air起价为1199美元，而配备M2芯片的13英寸MacBook Pro起价为1299美元。

报道称，业界对涨价的反应有分歧。一些人认为，鉴于改用卓越的OLED技术将吸引苹果的忠实客户群，这些涨价是合理的，而其他人则认为，由于iPad缺乏iPhone的替换需求，这些价格将难以维持销售。

据说涨价的主要原因是OLED面板采购占用了很大一部分材料成本。据信，苹果目前正在与三星和LG Display讨论供应面板的价格，这些面板的规格要求使用以前没有结合过的生产流程，用于生产所需尺寸的OLED面板。

据The Elec报道，现有10英寸设备的OLED面板的供应价格约为100至150美元，而制造苹果所需的11英寸和13英寸面板的工艺支出可能分别接近270美元和350美元。

报告指出，目前业界对OLED iPad Pro的价格估计在未来可能会发生变化。计划由LG和三星交付的OLED面板仍处于开发阶段，因此面板价格还没有最终确定。

不过，据说面板供应商三星、LG和京东方还是担心，苹果的OLED iPad Pro价格和出货量预测会对利润和生产线投资产生负面影响。三星将投资第八代OLED生产线，「理论上」应该会带来成本更低的面板，但它们已经被指定用于苹果未来的OLED MacBooks，这也有望在2024年登场。

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