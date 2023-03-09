DuckDuckGo 推出新 AI 工具 DuckAssist：利用维基百科生成自然语言答案

站长之家(ChinaZ.com) 3月9日消息:DuckDuckGo已经成为融入人工智能的最新搜索引擎。该公司宣布了一项名为DuckAssist的新工具，该工具可以自动从维基百科中提取和总结信息以回应某些问题。

图片来自DuckDuckGo

DuckAssist的测试版现在已经在搜索引擎上上线--但只能通过DuckDuckGo的移动应用和浏览器扩展使用。DuckDuckGo的创始人兼首席执行官Gabriel Weinberg说，如果测试「进展顺利」，该公司将把它添加到其搜索引擎中。

虽然该工具建立在OpenAI（推出ChatGPT的公司）和谷歌支持的Anthropic的语言模型之上，但Weinberg说，它将与DuckDuckGo一样的关注隐私保护。根据公告，DuckAssist不会与OpenAI和Anthropic分享任何个人身份信息，而且这两家公司都不会使用你的匿名问题来训练他们的模型。

根据DuckDuckGo的说法，DuckAssist不会为每个问题提供答案;该功能更有可能出现在「维基百科上有直接答案」的查询中。这意味着像「什么是搜索引擎索引擎?」这样的查询更有可能调用DuckAssist回答，而像「什么是最好的搜索引擎?」这样更主观的问题它不会启用。如果你在问题后面加上「维基」，DuckAssist也更有可能出现。

像其他人工智能工具一样，DuckAssist也不免会出错。Weinberg指出，「该功能所能总结的信息量是有限的，」更不用说维基百科可能不总都是正确的信息。

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