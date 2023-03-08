魅族推出新 logo 宣布魅族20系列3月30日发布

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:2023 年 3 月 8 日，星纪魅族集团在武汉举办战略沟通会，并正式宣布集团成立，沈子瑜出任集团董事长兼 CEO。
在会上沈子瑜宣布，魅族20系列将在3月30日下午发布。同时，魅族还发布了全新logo，新Slogan为 热爱无界。
星纪魅族集团将融合星纪时代与魅族科技双方的优势，积极投入芯片研发等前沿领域，围绕 r手机+XR+前瞻技术]的三条曲线，专注于消费电子的全链路创新，范围涵盖智能手机，XR 技术，自研操作系统，芯片研发，卫星通信，可穿戴智能终端，智能家居，潮流生活等领域。
据悉，魅族20系列采用骁龙8Gen2芯片，同时搭载13根电竞级高能天线，散热总面积达36242mm²，较上代提升了56%。搭载5000万像素1/1.56英寸大底主摄。
其中，魅族20Pro 搭载2K+120帧 AMOLED 柔性直屏，采用三星 E6基材，峰值亮度1800nit，配备5000mAh 电池。
此前，魅族宣布携手百度，计划将文心一言智能对话技术和 Flyme 智能服务结合，打造全新手机 + 汽车融合人工智能服务，构建多终端全场景沉浸式融合体验。
魅族20系列还将首发搭载无界生态系统Flyme10，无界生态系统将与车机等进行深度融合，实现跨平台的全场景体验。
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