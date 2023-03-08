市场监管总局制止餐饮浪费：网络订餐根据用餐需求合理点餐

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:据央视新闻报道，近日市场监管总局指导中国烹饪协会、中国饭店协会、中国连锁经营协会、中国个体劳动者协会向全国餐饮服务提供者、从业人员、消费者发出联合倡议:

提倡各类餐饮服务提供者运用数据分析等手段，结合经营特点，精准采购、科学储存、适度加工、合理配餐，加强从业人员职业培训，提升技艺和出品质量，避免备餐过程中产生食品浪费。

同时，在醒目位置展示“光盘行动”“节约粮食”等提示信息，通过在菜单中标注食品分量、建议消费人数等方式充实菜单信息，从业人员熟练掌握菜品情况，提示消费者适量点餐。鼓励通过“光盘优惠”“光盘积分”等方式，引导更多的消费者践行制止餐饮浪费。

此外，鼓励婚宴服务提供者优化菜单设计，合理搭配菜品和主食，提供公筷公勺、打包服务。倡导商务宴请提供者采用分餐、单例菜品等方式供餐。鼓励团餐企业定期更新菜单，适时调整菜式，满足用餐人群口味和营养需求。

鼓励在餐饮外卖平台点餐页面描述菜品口味、分量等内容，推广小份菜或半份菜，方便消费者选择。倡导自助餐提供者采取巡桌、点选等方式，及时调整菜品出餐量，并引导消费者少量多次拿取食物。鼓励餐饮服务提供者向消费者承诺规范使用食品添加剂，倡导采用适当方式公示餐饮食品加工制作时使用食品添加剂的情况。

市场监管总局最后还提倡广大消费者，树立文明、健康、理性、绿色的消费理念，外出就餐和网络订餐时根据个人健康状况、饮食习惯和用餐需求合理点餐、取餐。积极参与“光盘行动”，弘扬勤俭节约美德。

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