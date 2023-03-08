马斯克：特斯拉下一代小型汽车主要以自动驾驶模式为主

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日消息:据路透社报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周二表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，这与他在2020年做出的承诺相似。

马斯克还透露称，对于达到交付一辆制造成本只有特斯拉Model3轿车一半的汽车的目的，现在已经有了明确的完成路径。但他没有具体提供关于时间期限或车型等细节。

在2020年的活动上，马斯克曾表示，他「有信心」特斯拉将在大约三年内制造出一款售价仅为2.5万美元的小型全自动电动汽车。

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