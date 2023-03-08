马斯克：特斯拉下一代小型汽车主要以自动驾驶模式为主

站长之家(ChinaZ.com) 3月8日消息:据路透社报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周二表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，这与他在2020年做出的承诺相似。
马斯克还透露称，对于达到交付一辆制造成本只有特斯拉Model3轿车一半的汽车的目的，现在已经有了明确的完成路径。但他没有具体提供关于时间期限或车型等细节。
在2020年的活动上，马斯克曾表示，他「有信心」特斯拉将在大约三年内制造出一款售价仅为2.5万美元的小型全自动电动汽车。
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当地时间周二，特斯拉首席执行官埃隆�马斯克表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，成本应该是Model 3的一半左右。特斯拉一直致力于开发全自动驾驶汽车。他说：“他们正在等待最终的许可，一旦审批通过，他们就可以开始开工建设，希望就在这个月，也就是三月份。
凤凰网科技讯北京时间3月8日消息，特斯拉公司CEO埃隆马斯克周二表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，这与他在2020年做出的承诺类似。马斯克在周二称，存在一条明确的途径可以让特斯拉交付一款成本只有Model3轿车一半的汽车，但他没有提供有关时间或车型的细节。自马斯克去年10月接管推特以来，FTC已向推特及其律师发出了12封信，要求该公司“确认所有获准访问公司记录的记者”，并提供有关发布改进后的TwitterBlue订阅服务的信息。
3月1日，特斯拉2023年投资者日在得州超级工厂举行。特斯拉工程师介绍，特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅，下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，且不损失能效，总制造成本下降1000美元。针对特斯拉的制造工艺和成本，特斯拉表示，目标是下一代汽车可以由更多人同时组装，组装成本降低50%。
尽管埃隆马斯克把自动驾驶作为特斯拉的首要任务，但这家汽车制造商的一位原始创始人并不赞成这么做。特斯拉联合创始人马丁埃伯哈德在接受采访时表示：“在我看来，我们需要摆脱把所有这些自动驾驶东西都和电动汽车相关联的思考习惯。马斯克和特斯拉尚未置评。
外界都很期待特斯拉生产比Model3更便宜的汽车，马斯克已经表态了，这不是问题。今天早些时候，马斯克表示，特斯拉公司有明确的计划，可以制造出生产成本仅为Model3一半的小型汽车；这款更小型的汽车将几乎完全使用自动驾驶模式。这辆新车或许会叫为ModelC或ModelQ，定价15万起，定位上是一辆两厢车型，要低于现有的Model3，预计CLTC续航里程会超过400公里。
在特斯拉的投资者大会上，该公司展示了一张「秘密宏图」第三篇章的幻灯片，这张幻灯片展示了实现可持续经济所需的条件。特斯拉的CEO埃隆·马斯克指出，实现可持续的能源经济需要达到以下目标：储能+240+TWH，可再生电力+30+TWH，制造领域投资+10+万亿美元，能源需求为燃料经济的一半，占地面积低于+0.2%，占+2022+年全球+GDP+的+10%，无法克服的资源挑战为零。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料。
3月1日，特斯拉宣布开始向美国的非特斯拉电动汽车车主开放一些超级充电站，并对非特斯拉品牌的电动车主做出使用指引。非特斯拉车主只需下载Tesla应用并创建一个帐户，然后绑定一张信用卡就可以前往部分配备Magic Dock的超级充电站进行充电，目前这类充电桩主要是位于纽约。显易见的是，随着特斯拉开放超充桩，部分特斯拉车主可能要难受了，因为充电桩占用率大增，其充电体验也会随之下降。
凤凰网科技讯+北京时间2月27日消息，美媒周日发文称，如今的特斯拉已日趋平庸，被其他对手追赶上来。埃隆马斯克难辞其咎。马斯克是否会在3月1日公布这款新车的具体细节吗?再等几天就知道了。
特斯拉2023年度的投资者日活动，已于当地时间周三在得克萨斯超级工厂举行，多位高管登台分享了多方面的信息。从外媒的报道来看，作为登台的高管之一，特斯拉首席财务官Zach Kirkhorn分享了运营支出及成本降低方面的信息，他透露下一代平台预计能使成本降低50%。他透露从2018年到去年，Model 3的成本已降低30%。
调研公司GuidehoseInsights发布了一份报告，对16家从事自动驾驶技术研发的知名企业进行排名。Guidehouse权衡了多种因素，对公司的前景、上市和生产战略、合作伙伴、技术、商业准备程度等不同标准进行分析。Guidehouse在报告中表示，特斯拉的完全自动驾驶包”成本高达15000美元，但按照当下标准，特斯拉只能提供L2级别的自动驾驶服务。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。