分析师表示苹果 15 英寸 MacBook Air 仍有望在 4 月推出

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日消息:据Display Supply Chain Consultants公司首席执行官Ross Young称，苹果传闻中的15英寸MacBook Air仍将在4月推出。Young对未来苹果产品的显示屏相关信息有着非常好的准备爆料记录。

上个月，Ross Young说苹果的供应链已经开始为新的15英寸MacBook Air生产显示面板，这将是为笔记本电脑提供的最大显示尺寸。当时，Ross Young说，他预计这款MacBook Air将在4月初发布，他今天在一条简短的推特上重申了这一时间表。

如果15英寸MacBook Air在4月推出，仍有可能更早发布和开始预购。苹果通常在3月宣布新产品，但苹果公司确实在2021年4月举行了的发布活动，所以这两个月都有可能。

现有的配备M2芯片的13英寸MacBook Air在一个月前的WWDC上宣布后于2022年7月推出。现在还不完全清楚15英寸机型将配备M2芯片还是M3芯片，因为传言有冲突。去年，苹果分析师郭明錤声称，配备M2和M2Pro芯片选项的15英寸MacBook将在2023年第二季度发布，可能并不是以Air品牌发布。

苹果通常为MacBook Pro保留较大的显示屏尺寸，因此15英寸MacBook Air可以以较低的价格为客户提供更多屏幕空间。这款笔记本电脑还将有一个更大的电池。

彭博社的Mark Gurman预计，13英寸和15英寸的MacBook Air型号将在春末和夏季之间推出。

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