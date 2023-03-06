菜鸟追投30亿元强化送货上门服务 提升站点收入

据北京商报报道，菜鸟宣布将投入30亿元补贴菜鸟驿站站点，以进一步加强送货上门服务。菜鸟驿站的相关负责人表示，此次投资将会提升消费者的体验，并进一步增加菜鸟驿站站点的收入。

根据国家邮政局监测的数据，2023年全国快递总量仅用了39天就突破了100亿件。快递末端服务市场面临着巨大的机遇和挑战。

2021年4月，菜鸟驿站与天猫淘宝联合开展了包裹送货上门服务，为消费者提供免费代管、送货上门的末端服务。菜鸟驿站站点承担淘宝包裹配送的同时，也可以获得相应的送货上门补贴，这对于靠传统收发件的驿站站点来说，开拓了一个很好的增收渠道。

在北京，已经参与两年送货上门服务的海淀区万和嘉园菜鸟驿站站长唐中锋告诉记者，他的站点目前有3名员工，长期周到的服务让邻居们很信任。在每天平均入库包裹1300票和50件寄件的基础上，每天约有200票需要送货上门，这可以增加200-300元的收入。唐中锋说:“单单送货上门就可以养活一个人。”

在2021年全球智慧物流峰会上，菜鸟驿站发布了“新成长计划”，计划通过丰富社区服务内容，除了包裹代收之外，三年内使站点平均收入翻倍。如今，“新成长计划”已经过了一半的时间，许多菜鸟驿站站长已经完成商业模式的升级，将收入渠道从单一的快递服务升级为包括社区团购、家庭清洗、家庭回收等社区商业组合渠道，采取多管齐下的策略。

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