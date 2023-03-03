Instacart 生鲜购物 app 加入 ChatGPT 人工智能功能

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日消息:Instacart公司宣布加入人工智能的行列，将OpenAI的ChatGPT聊天机器人技术整合到其生鲜杂货配送app中。越来越多的公司都在尝试使用类似于人类的自然语言处理工具来改善客户服务、营销和自动化任务。

这家旧金山的初创公司周三表示，Instacart将使用ChatGPT聊天机器人技术作为新的搜索引擎，该引擎旨在回答用户与食品相关的问题，如有关食谱的建议和成分，或者关于健康饮食的选择。通过使用ChatGPT的语言软件，Instacart表示搜索引擎的回答将以对话的形式呈现，而不是搜索引擎结果的列表。该公司称，它预计将在今年晚些时候推出名为「询问Instacart」的新功能。

Instacart公司负责整个公司技术的首席架构师JJ Zhuang表示：「当考虑购买食材时，需要考虑许多因素。这是智能人工智能的完美用例，因为它需要承担许多认知负担。」他还列举了用户需要做出的家庭预算、健康和营养影响、季节性产品、烹饪技能和备餐时间等决策因素。

通过将Instacart自己的人工智能软件与ChatGPT整合，新的搜索工具将从Instacart合作伙伴网络中约75000家杂货店存储的150多万种产品中获取数据。

OpenAI是一家成立于2015年的软件创业公司，位于旧金山，其目标是通过简化ChatGPT软件与外部应用程序的整合过程来扩大其影响力。周三，OpenAI发布了对其应用程序接口API的更新，这使计算机程序能够相互通信，包括具体的协议，将应用程序与最新的ChatGPT和Whisper（OpenAI的语音识别工具）人工智能模型整合在一起。

与广泛流行的在线应用不同的是，OpenAI是免费的，任何人都可以使用，但它会向使用其API接口的第三方开发人员构建新应用所需的服务收取费用。

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