快手电商：2022年信任购权益覆盖商家数上涨 300%

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:今日，《2022快手电商信任建设报告》发布，报告称，2022年，快手电商信任权益订单覆盖率较去年增长460%，权益覆盖消费者数量增长32%，消费者信任保护基金累计支付金额超11亿。信任购权益覆盖商家数上涨300%。

治理成果方面，2022年，快手电商继续加大平台治理力度，保障商家及消费者的优质体验。全年共拦截17.4万个风险商家，拦截次数达2516万次。全年处罚商家和主播65.7万人次，封禁商家和主播超过27.6万人次，直播带货用户举报率下降30%。联合品牌方及警方开创“职业打假模式”，积极协助各地司法机关线下打击制售假团伙30个，协助警方捣毁犯罪窝点30余个，涉案金额5000万元。

另外，2022年，为保障买家时效体验，平台推出“晚发立赔”服务，全年累计赔付买家优惠券总金额超2500万元。不断完善售后服务制度，降低消费者体验损伤，全年共保障订单987万，共挽回消费者损失9682万。

2022年快手电商给予信任主播、商家营销流量超6.5亿，共支持商家提前回款超13亿元，帮助商家减轻资金压力。平台重点升级智能服务方案，打通智能和商家订单发货链路，实现催单一键触达为商家节省了客服人力6700余人，催促后帮助商家挽回涉及金额超过1800万。

（举报）