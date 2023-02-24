快手电商宣布新增“安心钱包”账户

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:快手电商发布消息宣布新增“安心钱包”账户。

官方表示，为帮助商家朋友更高效的使用小额打款产品功能为店铺做退款挽回，避免频繁充值保证金，平台对此功能升级优化，新增“安心钱包”账户，后续在使用小额打款功能时，可选择使用安心钱包账户。

需要注意的是，该功能调整于2023-2-23日起逐步放量，预计会在3月底前全量。

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