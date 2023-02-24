苹果正在内部测试iOS 16.5 或为iOS 17之前的最后版本

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日消息:据MacRumors网站分析日志中越来越多的更新证据，苹果本月加大了对iOS16.5的内部测试。iOS16.5很可能是苹果在6月WWDC上宣布iOS17之前的最后一个值得注意的更新。

目前还不清楚iOS16.5将推出哪些功能，但对一些之前宣布的功能，包括Apple Card储蓄账户、Apple Music Classical应用和iMessage联系人密钥验证安全选项的等待仍在继续。Apple Pay Later也即将推出，但预计将通过服务器端的更新来启用。

至于iOS17，彭博社的Mark Gurman本周表示，他还没有听到为iPhone计划的「任何特别改变游戏规则的东西」，但该更新仍有几个月的时间才会到来，仍可能有一些引人注目的功能被发掘出来。

iOS17将引入苹果的下一代CarPlay，它将与汽车功能（如空调和调频收音机）进行更深入的整合，支持仪表盘的多个显示屏，增加个性化功能等更多内容。苹果公司表示，首批配备下一代CarPlay的车辆将在2023年底公布，承诺的品牌包括讴歌、奥迪、福特、本田、梅赛德斯-奔驰、日产、保时捷、沃尔沃等。

根据《数字市场法》的要求，iOS17也有望在欧洲的iPhone上允许第三方应用程序商店。Gurman之前报道说，这一变化将在2024年中期实现，作为iOS17后期版本的一部分。

与此同时，苹果已经向开发者和公共测试者提供了第一个iOS16.4测试版。该更新包括一系列新的表情符号，支持Web推送通知，播客app的改进，以及一项变化，即当iOS17开发者测试版上市时，iPhone用户将无法免费获得该测试版。

WWDC通常在6月初开始。在为期一周的开发者大会上，苹果还将宣布macOS14、watchOS10、tvOS17，据说还有为苹果传闻已久的AR/VR头显设计的realityOS/xrOS操作系统。

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