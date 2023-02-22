Omdia：AI芯片初创公司将度过艰难的一年

站长之家（ChinaZ.com）2月22日 消息:Omdia的分析师预计 AI 芯片初创公司将度过艰难的一年。Omdia发现，自2018年以来，超过100位风险投资家向排名前25位的 AI 芯片初创公司投资了超过60亿美元。然而这样的好境况似乎不会持续太久。

全球芯片短缺正在演变为库存危机。同时，经济低迷和货币政策困难导致融资困难。

Omdia 高级计算首席分析师亚历山大·哈罗威尔 （Alexander Harrowell） 表示::“资金最雄厚的人工智能芯片初创公司面临着压力，无法提供市场领导者NVIDIA提供的软件支持。”

“这是将新的 AI 芯片技术推向市场的主要障碍。”

Omdia 预测，今年至少有一家大型初创公司将退出市场，很可能是通过出售给一家大型芯片制造商或超大规模云提供商。“最有可能的退出途径可能是通过贸易销售给主要供应商，”Harrowell 补充道。

“苹果的资产负债表上有230亿美元的现金，亚马逊有350亿美元，而英特尔、英伟达和 AMD 之间有大约100亿美元。超大规模企业一直非常热衷于采用定制的 AI 芯片，他们有能力维持相关技能。”

在投资于 AI 芯片初创公司的60亿美元中，超过一半都集中在大型芯片 CGRA 加速器上，这些加速器旨在将整个 AI 模型加载到芯片上。由于 AI 模型的持续增长，这种方法现在受到质疑。

“在2018年和2019年，将整个模型放入片上内存的想法变得有意义，因为这种方法提供了极低的延迟并解决了大型 AI 模型的输入/输出问题，”Harrowell 解释道。

“然而，从那以后，这些模型一直在急剧增长，这使得可扩展性成为一个关键问题。更多结构化和内部复杂的模型意味着 AI 处理器必须提供更通用的可编程性。因此，人工智能处理器的未来可能会朝着不同的方向发展。”

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